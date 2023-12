Creative Live! Meet 4K, la webcam per videoconferenze

Creative Live! Meet 4K è una webcam professionale ideale per le videochiamate aziendali, soprattutto in presenza di molte persone in un unico ambiente. Ma è un prodotto utile per un uso domestico e per lezioni a distanza

E' una webcam da tavolo, si può predisporre vicino o lontano dal pc. Ha una forma cilindrica di design.

E' dotata di un sensore Sony con risoluzione fino a 4K, molto potente che permette di avere un ampio campo visivo grandangolare di 115 gradi e zoom digitale regolabile.

Grazie all'intelligenza artificiale sfrutta la tecnologia integrata di tracciamento e inquadratura. La webcam segue automaticamente il viso del soggetto grazie al riconoscimento facciale, rimane sempre al centro del fotogramma, anche quando cambia posizione. L'immagine è fluida ma gli stacchi video sono molto veloci e non graduali. Il comparto audio è composto da quattro microfoni omnidirezionali e altoparlanti da 40 mm con magneti in neodimio. Questo sistema riesce a catturare audio da più fonti, permettendo a tutti i partecipanti alla conferenza di far sentire la propria voce in modo chiaro.

Creative Live! Meet 4K è facile da usare, non occorre installare programmi aggiuntivi. E' compatibile con le piattaforme Windows e Mac. In più con il telecomando in dotazione si possono gestire a distanza tutte le opzioni. Il costo è di quasi 350 euro