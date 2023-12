TCL C80 e P74, ecco i nuovi televisori da 98 pollici

C80, il top di gamma

Top di gamma per TCL è il Mini LED C80. Si tratta di un televisore estremamente luminoso (fino a 1.000 nits), con una qualità dell’immagine molto alta e un design con bordi ridotti al minimo. Risoluzione massima 4K Ultra HD, ha una frequenza di aggiornamento che strizza l’occhio al mondo dei videogiocatori (144 Hz) e rende le immagini in movimento super-fluide e super-nitide. Ancora, è compatibile con l’HDR 10+ e offre - spiega Micali - “un controllo accurato delle immagini con un avanzato local dimming con oltre 1.000 aree”. Questo significa che il televisore è in grado di controllare l’illuminazione a zone e di conseguenza garantire che soprattutto i neri siano più intensi. Molto buoni i colori, grazie anche alla presenza della tecnologia Quantum Dot che offre la possibilità di visualizzare oltre un miliardo di tonalità e sfumature diverse, così come ottimi sono risultati i contrasti. A bordo troviamo anche un sistema audio Onkyo 2.1 con potenza 40W compatibile con Dolby Atmos, DTS Virtual:X e DTS-X e un sistema smart firmato Google TV. A proposito di funzionalità smart, il tv è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa e accetta la connessione a videocamere esterne. Questo significa non solo poter fare videochiamate in famiglia: un televisore del genere, infatti, può essere il centro nevralgico di una sala riunioni, svolgendo le funzioni di proiettore (collegare un tablet o un pc in modalità wireless è un gioco da ragazzi) e di uno strumento per videoconferenze. Il prezzo del C80 di TCL è di 3.990 euro.