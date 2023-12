Cuffie Audio-Technica, l'arte orientale incontra l'innovazione

Abbiamo scelto di provare queste cuffie perché sono un prodotto professionale, destinato a chi lavora con l'audio principalmente, ma che parla di una storia profonda, quella dell'artigianato giapponese che usa la natura per fare innovazione e trasforma la tecnologia in arte

Nelle orecchie di chi indossa queste cuffie arriva la musica o l'audio attraverso driver avanzati tecnologicamente, ma è l'eco dell'antico legno che aggiunge una qualità intemporale al suono, fondendosi con il ritmo della tecnologia moderna. Le Audio-Technica ATH-WP900, distribute in Italia da SISME, con i loro padiglioni in legno di acero, tradizionalmente utilizzato nella costruzione degli strumenti musicali orientali, realizzato in queste cuffie grazie alla collaborazione con il produttore di chitarre giapponesi Fujigen, non solo onorano l'artigianato orientale, ma incarnano anche l'armonia che può esistere tra l'antica sapienza e la moderna innovazione e fa di queste cuffie un vero e proprio pezzo di design che si distingue nel mondo dell'audio di alta qualità.

Un suono equilibrato e non "aggressivo"

Ma l’uso di questo legno per i padiglioni non è soltanto una scelta estetica, contribuisce infatti alla qualità del suono, perché da alle cuffie una camera di risonanza naturale per l'ascolto. Il cuore di queste cuffie è costituito dai driver da 53 mm con trattamento DLC (Diamond-Like Carbon). Questa caratteristica tecnica migliora la risposta sugli alti, mentre un baffle angolato ottimizza il flusso d'aria, migliorando la riproduzione delle frequenze medie e basse. Il risultato è un suono equilibrato, con basse profonde e controllate, medi chiari e alti nitidi senza essere aggressivi.