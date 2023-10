Nokia G42, creato per essere riparato in casa

Nokia G42 è uno smartphone dal design elegante, leggero con una grande attenzione all'ambiente. Nella sua carta d'identità c'è scritto: si ripara fai da te comodamente tra le mura domestiche e spendendo poco. Lo abbiamo provato, smontato e rimontato per voi, ecco la nostra recensione.

Nokia G42 ha una scocca realizzata con il 60 per cento di plastica riciclata. Anche la scatola rispetta l'ambiente e al suo interno si trova oltre al cellulare, solo il cavo per la ricarica.

Monta un processore Snapdragon 480 che si difende abbastanza bene. Il display è di 6,56 pollici con tecnologia HD+, va bene per la fascia di prezzo in cui è collocato: 240 euro.

E' fornito di una batteria da 5mila mAh, molto capiente e che supporta la ricarica rapida.

Foto e video al Castello di Gropparello

Per testare le potenzialtà della fotocamera siamo andati al Castello di Gropparello, in provincia di Piacenza. Abbiamo fotografato e ripreso con il Nokia G42 questa splendida fortezza, abitata tutto l'anno dai proprietari. Il sensore da 50 megapixel funziona bene, un po' meno le macro, si difendono gli scatti con gli altri sensori. Si possono fare video solo in full hd.