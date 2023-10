Viaggio nel quartier generale di Samsung in Corea

In occasione del Galaxy Unpacked che si è svolto in Corea, dove è di casa Samsung, abbiamo visitato il suo quartier generale, il luogo nel quale le idee del gigante coreano della tecnologia prendono vita e si trasformano in prodotti come il Galaxy Z Flip5 o il Galaxy Z Fold5

Al suo interno c'è il Museo dell’Innovazione, 5 piani che offrono un affascinante viaggio attraverso l'evoluzione dell'industria elettronica, con tanti reperti storici originali, non solo di Samsung. Ci sono i primi televisori, le prime lampadine e anche il telegrafo costruito da Guglielmo Marconi, lo stesso modello che è stato utilizzato all’interno del Titanic per lanciare l’sos prima di inabissarsi negli oceani. Questo museo è diventato negli anni una delle attrazioni di punta di una vacanza in Korea, perché è un viaggio nel viaggio, attraverso le tecnologie che hanno plasmato il nostro mondo.

La Samsung Digital City si trova a circa 30 km a sud di Seoul, e qui oltre alle fabbriche, i laboratori e agli uffici, si trovano strutture pensate per il benessere dei dipendenti: dai campi da tennis alle palestre alle pareti per fare climbing. Ma non solo.

Startup, C-Lab

Una area della Digital City è dedicata al C-Lab, il programma delle startup di Samsung. Lanciato nel 2012 per supportare le iniziative imprenditoriali dei suoi dipendenti, fornisce supporto finanziario, agisce come acceleratore di impresa e ha sfornato progetti come Mopic, un ambiente 3d senza occhiali per videoconferenze, oppure Welt, un dispositivo che aiuta chi soffre d’insonnia.

Negli Studios dove creano suoni e musiche

Ma il mondo di Samsung non si ferma solo alla tecnologia. La melodia dei suoi smartphone è "Over the Horizon", recentemente aggiornata in una nuova versione, e abbiamo avuto l'opportunità di incontrare uno dei suoi compositori, il sound designer Myoung woo Nam, che ci ha spiegato come l’idea che in Samsung hanno è che gli smartphone, oggi utilizzati per qualsiasi cosa, sono anche gli eredi dei suoni del passato. Perciò il suono dello scatto di una foto nel Galaxy è quello di una macchina fotografica di Samsung, quando aveva questo dipartimento; così come quello dell’uso delle carte di credito è stato realmente riprodotto in una impressionante cabina insonorizzata usando il suono realistico che fanno le carte; o ad esempio, quando si riceve un messaggio, quel suono è stato plasmato per evocare l'emozione di aprire una lettera tradizionale. La progettazione del suono, dai clic alle notifiche, è studiata per creare una connessione, un ponte tra l'utente e la tecnologia.