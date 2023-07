Crock-Pot Express Cooker, non solo pentola a pressione elettrica

La Slow Cooker Crockpot è stata inventata negli Stati Uniti nel 1970 e rappresenta il marchio originale per la cottura lenta. E in Italia questo metodo di cottura è già entrato da un po' nelle cucine di casa. Noi abbiamo provato la Crock-Pot Express Cooker. Si tratta di una pentola a pressione elettrica che permette di cuocere i cibi sfruttando ben 14 opzioni di cottura. È facile da usare ma anche da trasportare. In questo periodo di ferie potrebbe essere uno strumento valido da portare in viaggio. Facile anche da lavare perchè si può mettere tutto in lavastoviglie tranne, naturalmente, il corpo centrale con i tasti funzione.

Caratteristiche

Ha una capienza di 5,6 litro per una potenza di 1.400 W, pesa 6 kg. È composta da un corpo centrale con tutti i pulsanti per la cottura, un coperchio per chiudere ermeticamente la pentola mentre all'interno c'è una casseruola dove cuocere i cibi. Nella confezione troviamo un collettore per la raccolta della condensa, un cucchiaio in plastica, una griglia per la cottura a vapore e le istruzioni per il primo approccio.

Le funzioni

Con la Crock-Pot Express Cooker si possono cucinare molti piatti usando i tasti dedicati. Tra le funzioni Brown/Saute per soffriggere, Simmer per sbollentare, Sous Vide per il metodo in sottovuoto, Yogurt/Slow Cook per la cottura lenta, con Keep Warm si mantenere caldo il cibo. Poi manuale e Steam per cucinare la vapore, Rice/Grains per ris e cerelai, Meat/Poultry per la carne, Beans/Chili per i legumi, Soup/Stew per zuppe, Sterilise per igienizzare. Per chi ha poco tempo con la funzione Turbo Pressure è possibile accorciare del 40% la cottura dei cibi.

Come prima impressione potrebbe risultare difficile usare questa pentola. Ma basta legegre le istruzioni e magari vedere qualche tutorial online e i dubbi passano. Poi quello che fa la differenza è la voglia di sperimentare. Consigliamo di cominciare da piccole ricette e poi lanciarsi in piatti molto più complicati.