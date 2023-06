South Summit, a Madrid startup e imprenditori del Sud del mondo

Il South Summit di Madrid è nato nel 2012 in un momento di forte depressione dell'economia spagnola, e ha dato un impulso alla educazione imprenditoriale di una nuova generazione di innovatori provenienti dal sud del mondo. L'evento è co-organizzato dalla IE University, istituto accademico con vocazione internazionale, i cui pilastri sono l'imprenditorialità, l'innovazione tecnologica e lo studio delle scienze umane (che quest'anno ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione). L'Istituto ha sostenuto fin dall'inizio questo Summit, perché in un periodo difficile "era il modo migliore nel momento giusto per dare visibilità a qualcosa che c’era già in Spagna, ossia un ecosistema imprenditoriale e tanti innovatori, ma che era nascosto, di cui non si parlava sui media. E quindi col South Summit c'è stata l’ascesa di una nuova generazione di innovatori e imprenditori", ricorda Juan José Güemes, Vice President Finance IE University e anche Chairman del IE Center for Entrepreneurship and Innovation, sul piano più alto della Torre della IE University che domina la città di Madrid.

Cosa abbiamo visto quest'anno

Oggi al South Summit partecipano personaggi di caratura internazionale come il campione del mondo Iker Casillias o l'ex star dell'NBA Pau Gasol, che proprio da qui in una intervista con Pablo Isla, il presidente dell'Advisory Board della IE University, ha presentato il suo fondo Gasol16Ventures che ha già investito in progetti vincenti come Therabody o lo smart-ring Oura.