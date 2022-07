Contents.com, l'"outlet" della creazione di contenuti

Scrivere e in generale produrre contenuti online, magari solo per promuovere un prodotto o un servizio, quando non lo si fa per lavoro, può costare tanta fatica e a volte tutti gli sforzi profusi non ripagano con quello che ci si aspetta: gli articoli scritti non trovano l’interesse del pubblico, oppure i motori di ricerca non li mostrano nei risultati. Contents.com è una piattaforma che aiuta tutti coloro che non fanno il lavoro dei redattori o dei produttori di contenuti a risolvere il problema della creazione di contenuti online per farsi trovare, o per promuoversi, a fronte della mancanza di tempo e risorse a disposizione dell’attività di marketing e comunicazione. E lo fa grazie al connubio tra copywriter umani e intelligenza artificiale, dove il ruolo creativo e strategico è lasciato all’essere umano, mentre l’intelligenza artificiale si occupa della operatività, cioè la fase di creazione.

Un approccio ibrido con l'intelligenza artificiale

“Abbiamo messo a disposizione di tutti ad un prezzo accessibile per chiunque le 3 fasi della creazione dei contenuti: ideazione, creazione e trasformazione - ci dice il CEO e Founder di Contents.com Massimiliano Squillace -. L’Intelligenza Artificiale suggerisce di che cosa scrivere, basandosi sulle informazioni che ha su di noi e sui trend di settore. Poi siamo in grado, con un approccio ibrido uomo-AI, di creare contenuti in modo automatico e personalizzato. E lo possiamo tradurre in diverse lingue oppure convertirlo in altri formati, come un podcast, da un testo siamo in grado di creare l'audio oppure l'audio dal testo”.