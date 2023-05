iPhone ricondizionati, Swappie presenta la nuova serie Premium

Swappie, azienda finlandese tra i leader nel mercato degli iPhone ricondizionati - cioè di seconda mano, rimessi a nuovo - ha presentato la nuova Serie Premium. Si tratta di una nuova categoria di prodotti, ci spiegano, “caratterizzata da funzionalità ed estetica impeccabili e una batteria al 100% come standard”.

Come funziona la Serie Premium

Sono sempre più - raccontano da Swappie - i consumatori attenti all’ambiente e alla circolarità dell’economia e sono sempre più coloro che si riforniscono da siti come Swappie per acquistare prodotti rimessi a nuovo evitando lo spargimento nell’ambiente di risorse preziose e rifiuti elettronici. La serie Premium si rivolge a tutti coloro che sono interessati a questa “maniera etica” di acquistare ma non sono convinti al cento per cento dell’acquisto di un prodotto di seconda mano. Per questo gli iPhone inseriti nella categoria sono gli iPhone - limitati in numero e in modelli - nelle migliori condizioni, esteticamente come nuovi, con una batteria funzionale al 100% come standard. Un prodotto - si spingono a dire da Swappie - superiore al nuovo perché ha caratteristiche tecniche di eccellenza che si aggiungono al valore etico e ambientale del ricondizionato. Acquistare uno smartphone di questo tipo - assicurano - equivale a evitare l’emissione del 78% di CO2 rispetto all'acquisto di un modello nuovo.

Che cos’è e come funziona Swappie

Azienda finlandese nata nel 2016, Swappie si è data come mission quella di offrire alle persone un modo per aggiornare i propri smartphone che sia di alta qualità, conveniente e rispettoso dell’ambiente. Si caratterizza per un processo di ricondizionamento in 52 passaggi, per una qualità uniforme su tutti i dispositivi venduti e nel 2022 è stata reputata l’azienda che cresce di più in Europa.

La collaborazione con WRÅD

In occasione del lancio della nuova Serie Premium Swappie ha anche annunciato una partnership con WRÅD, design studio e impresa innovativa con focus sullo sviluppo sostenibile. La collaborazione, che unisce la tecnologia con la moda e la sostenibilità, prevede la creazione di un prodotto, una bag porta iPhone, in cotone recuperato dagli scarti di taglio derivanti dalla produzione di una propria linea di giacche trattate con cera d’api, materiale resistente in grado di proteggere il telefono e quindi garantire un’estensione del ciclo di vita.