nubia Pad 3D, da ZTE il tablet con schermo tridimensionale

Lavorare su animazioni tridimensionali, giocare con i personaggi che prendono vita ed “escono dallo schermo”, studiare su modelli 3D ed effettuare videochiamate di nuova generazione. Il tutto senza occhialini o altri supporti. Non è fantascienza ma è la nuova tecnologia di nubia Pad 3D, il primo tablet 3D-AI al mondo commercializzato dalla cinese ZTE grazie a una partenership con Leia, leader mondiale nello sviluppo di queste tecnologie. Presentato al Mobile World Congress di Barcellona, abbiamo avuto la possibilità di provarne tutte le funzioni per oltre un mese, ecco com’è andata (spoiler: ci è piaciuto moltissimo).

La visione 3D

A un’occhiata veloce il nuovo nubia Pad 3D sembra un normalissimo tablet con sistema operativo Android sul quale effettuare tutte le normali operazioni che svolgiamo tutti i giorni: usare le app, guardare film, giocare, disegnare, leggere e così via. Quello che lo differenzia, però, da tutti gli altri tablet è la tecnologia Lightfield 3D di cui è dotato: grazie all’aggiunta di uno strato di materiali nanometrici leggeri al tradizionale modulo display LCD sfrutta il principio della percezione stereoscopica dell’occhio umano, presentando un’immagine differente a ognuno degli occhi, creando così l’illusione di profondità. L’effetto, le prime volte che si utilizza il tablet, è stupefacente e sembra quasi che le immagini presenti sullo schermo prendano vita, “uscendo” dal Pad. Preinstallati troviamo numerosi software creati da Leia e uno store - parallelo al classico Play Store - da cui scaricare app o giochi 3D. Vi sono app per vedere video tridimensionali, per guardare fotografie, per i video istruttivi, un’app per le videochiamate tridimensionali e addirittura un’app chiamata LeiaDream che offre un prompt generativo che tramite l’intelligenza artificiale è in grado di realizzare in 3D qualsiasi immagine da noi richiesta. Grazie alla doppia fotocamera frontale e posteriore è anche possibile catturare in prima persona il mondo circostante, anche in questo caso tutto in 3D. Peccato in Italia non poter utilizzare LeiaFlix, una collezione di film tridimensionali, mentre un’altra app interessante, LeiaTube, che ha il compito di trasformare qualsiasi video presente sul web (come quelli di YouTube) in video 3D è ancora un po’ acerbo.