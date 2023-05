Airzone: così controlliamo e gestiamo in maniera semplice il clima

L’azienda spagnola, molto attiva anche in Italia, attraverso i suoi sistemi permette il controllo completo e intelligente della temperatura in case, uffici, edifici pubblici. Abbiamo toccato con mano le tante tecnologie proposte Condividi

Quali sono le ultime novità tecnologiche in termini di riscaldamento e raffrescamento? Per scoprirlo abbiamo visitato la sede italiana di Airzone, società spagnola specializzata nella produzione di sistemi di controllo del condizionamento. L’azienda, nata nel 1997 con l’esigenza di gestire l’aria in più zone (il cosiddetto “zoning”), ha all’attivo tutta una serie di tecnologie, utili sia per il mercato domestico che per quello professionale come uffici, scuole, ospedali, in grado di gestire e migliorare la qualità della temperatura. Cosa fa Airzone “Nasciamo come piccola azienda - ci spiega il fondatore e Ceo Antonio Mediato - ma in poco tempo abbiamo raggiunto una portata nazionale in Spagna e successivamente a livello europeo, ma siamo anche negli Stati Uniti, in paesi del Medioriente o in Australia. Per tutto ciò che è legato alle politiche ambientali, di efficienza energetica, di incentivi - continua - ci sono programmi che favoriscono il cambio di impianti poco efficienti verso impianti più efficienti. Ecco, noi apportiamo la componente di regolazione e di controllo della climatizzazione che migliora l’efficienza rendendo questi impianti più moderni. Quello che vogliamo comunicare è che aggiungendo Airzone agli impianti si aggiunge un plus di efficienza, comfort, gestione di utilizzo, connettività e integrazione”. L’azienda nel 2022 ha fatto segnare un +50% sul mercato italiano e un aumento del fatturato globale a 80 milioni di euro; inoltre ha annunciato un investimento di 8,5 milioni di euro nella costruzione di un nuovo Centro di produzione a Malaga.

Uno dei termostati elettronici di Airzone

Le tecnologie di Airzone e il risparmio energetico Cosa significa “zonificazione” e quali sono le tecnologie di Airzone? Per scoprirlo abbiamo visitato la sede milanese e toccato con mano i prodotti e le tecnologie dell’azienda, come ci racconta Desirée Quintero, Direttrice Business Development di Airzone Italia. “In questi 25 anni di attività siamo riusciti a progettare un prodotto che oltre ad assicurare un maggiore comfort e anche un maggiore risparmio energetico rende più semplice la vita delle persone perché permette controlli molto sofisticati con molta semplicità”. La prima cosa da tener presente è che la tecnologia di Airzone si interfaccia con tutti i tipi di climatizzazione (a pavimento, termosifoni, split, climatizzatori canalizzati, fan coil), sia quelli già installati nelle case sia in quelli di nuova installazione. Come funzionano le soluzioni di Airone Quello che fa Airzone è agevolare il risparmio energetico perché proprio grazie alla divisione in zone della climatizzazione è possibile andare a risparmiare, ci spiegano, oltre il 70 per cento rispetto ai consumi abituali, riducendo di conseguenza le emissioni di CO2. Il tutto grazie ad algoritmi in grado di decidere quali e quante stanze devono rimanere climatizzate (e in che modo) e quante possono non esserlo, in maniera del tutto automatica e senza un intervento continuo dell’uomo. La differenza con altre soluzioni in circolazione, in grado di controllare i singoli caloriferi o i singoli split, è che Airzone è in grado di interfacciarsi direttamente con tutti i prodotti (non va, dunque, a simulare un telecomando a infrarossi) attraverso delle centraline che dialogano con ogni elemento: ogni minuto e mezzo gli algoritmi progettati dall’azienda ricevono i valori dalle diverse centraline e calcolano qual è la strada più conveniente e performante per raggiungere il target di temperatura stabilito.

Sono moltissime le tecnologie proposte da Airzone