Sharp 4K ultra HD, android tv economica e potente

Sharp 55FN2EA è un Android TV LED 4K dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Abbiamo provato la versione da 55 pollici. Si tratta di un prodotto entry level che si porta a casa con meno di 500 euro. Un buon prezzo per una tv di questa grandezza. Ecco la nostra recensione

Ci sono anche le versioni da 43, 50 e 65 pollici.

Il design è molto sottile e lineare. Si adatta a tutti gli ambienti e poi è facile da spostare e installare grazie al suo peso di quasi 16 chili. Non ha una soundbar a vista ma l'audio firmato harman/kardon permette una buona qualità del suono.



L'interfaccia è quella di Android TV 11, facile da usare e intuitiva. Ci sono tutte le principali app.



Chromecast è integrato così come il controllo vocale utile per cercare il programma preferito o per abbassare le luci nella stanza.

Efficiente e super connesso

La tv monta un pannello a led con risoluzione 4k ultra HD. Le immagini sono abbastanza definite ma i colori sono un po' smorti. Grazie alla tecnologia di image upscaler anche i contenuti più vecchi sono ottimizzati a 4K. Anche nella modalità gioco si difende bene, qui i colori sono più brillanti.



Lato connesioni ha 4 uscite HDMI, uno slot micro sd, 2 uscite usb, uscita per jack e cavo ottico.



Il telecomando non è retroilluminato ma comodo. Pratiche le alette del volume e del cambo programma facili da trovare.

Pro e contro

Pro

-Rapporto qualità-prezzo

-Leggera

-Tante connessioni

Contro

-Colori poco nitidi

-Telecomando non retroilluminato