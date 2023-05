Geo Wallet Stand, il porta carte ultra resistente per iPhone

Le caratteristiche principali

Il portafogli è compatto e abbastanza leggero, pesa infatti poco meno di 90 grammi. Costruito in pelle vegana, è venduto in due colori: il nero Midnight Black e il marrone Caramel Brown. Una volta accoppiato all’iPhone, avendo la certificazione per Dov’è di Apple può essere rintracciato in tempo reale su una mappa, con la stessa tecnologia degli AirTag. All’interno del porta carte troviamo spazio per tre carte di credito (oppure, come lo abbiamo usato noi, per carta di credito, patente e carta d’identità). Sul retro troviamo una fibbia che serve per impugnarlo con un dito oppure per poggiarlo come stand sia in orizzontale che in verticale con diversi angoli di apertura, funzione molto utile se ci troviamo ad esempio al volo a dover fare una riunione di lavoro o una videochiamata o se, ad esempio, in treno o in aereo vogliamo vedere una serie tv. Spiega il product manager di ESR Tracy He: “Gli utenti Apple che vogliono tenere al sicuro i propri effetti personali si trovano sempre di fronte allo stesso dilemma: usare il MagSafe Wallet ufficiale di Apple o applicare un AirTag al portafogli. Il primo - continua - riesce a tenere insieme tutte le cose importanti ma se cade o viene perso l’unica possibilità è conoscere l’ultima posizione in cui si trovava attaccato al telefono. Il secondo dà la possibilità di tracciare e seguire l’eventuale portafogli perso ma rischia di ingigantire il portafogli. Ecco perché abbiamo deciso di creare un wallet che combinasse l'utilità del Magsafe con la piena funzionalità Dov’è degli AirTag”.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Quello che appare subito agli occhi è la solidità del prodotto e anche quella dei magneti, certamente più “forti” rispetto al wallet commercializzato da Apple. Abbiamo trovato comoda la possibilità di poter tenere lo smartphone ben saldo alla mano inserendo il dito nella fibbia e di poter rintracciare il wallet se, ad esempio, smarrito o perso all’interno di un divano. Il wallet ha una batteria interna e va ricaricato ogni tre mesi circa con il cavo magnetico incluso nella confezione. Unico piccolo lato negativo: portato nella tasca dei pantaloni è un po’ ingombrante. Venduto esclusivamente per il momento su Kickstarter, The HaloLock Geo Wallet Stand ha un prezzo di circa 30 euro.

Pro e Contro

PRO

Sistema di aggancio magnetico ultra-resistente

Funzionalità Dov’è di Apple

CONTRO

Un po’ ingombrante da trasportare nella tasca dei pantaloni