Mambo, la community per formare i content creator

Sono circa 150 i ragazzi e le ragazze, tra Italia e Spagna, che fanno parte della community di Mambo. Qui, i giovani creator – tra i 15 e i 40 anni - imparano a relazionarsi con i brand per creare contenuti sempre più innovativi ed efficaci.

Una community per professionalizzare i creator

“Ai content creator offriamo un percorso di formazione che li possa professionalizzare per diventare dei content creator in grado di lavorare insieme a dei brand”, spiega Tommaso Ricci, Managing Director di Mambo. “Inoltre, i creator possono partecipare a eventi che vengono organizzati mensilmente nei quali possono conoscere altri content creator e allargare quello che è il loro network di relazioni”, aggiunge Ricci. L’importanza del network viene ribadita anche da uno dei giovani creator di Mambo, Mirco Azzolini: “Lavorando con Mambo ho la possibilità di conoscere altri creator come me e imparare cose nuove, così da migliorare i miei video e realizzare contenuti sempre più interessanti”.

Intrattenimento, informazione e non solo

I contenuti dei creator sono pensati per tutte le principali piattaforme, da TikTok a Instagram o Twitch. Che siano legati al gaming, ai viaggi, all’informazione o più in generale al mondo dell’intrattenimento, Mambo segue i creator passo a passo nella realizzazione di contenuti, cercando sempre di creare qualcosa di unico. “La vera differenza oggi sta nel linguaggio, che è prettamente basato sull’intrattenimento”, commenta Ricci. “Tutto sta nella capacità del content creator di tenere alta l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine di un video”.