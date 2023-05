Casavo: “Grazie agli algoritmi innoviamo il settore immobiliare”

Nata come “instant buyer” immobiliare nel 2017, Casavo, ci raccontano, si è posta fin dal principio la mission di risolvere il problema di vendere casa e trovare acquirenti e, soprattutto, di rimuovere le complessità legate al mondo delle compravendite immobiliari. La società italiana, sfruttando la tecnologia di cui è proprietaria, si è evoluta anno dopo anno in una piattaforma digitale che permette di vendere molto rapidamente e, dal lato di chi compra, di ricevere offerte in linea con le proprie esigenze, il tutto grazie ad algoritmi e intelligenza artificiale. Ci spiega Fausto Maglia, Chief Product Officer di Casavo: “Ipotizziamo che una domenica pomeriggio decidiamo di voler cambiare casa: non possiamo andare in un’agenzia immobiliare ma possiamo andare sull’app di Casavo, che inserendo alcune informazioni di base come indirizzo, superficie, piano offre immediatamente una valutazione algoritmica dando già visibilità su quelli che possono essere i potenziali acquirenti per quel tipo di casa e qual è il budget che sarebbero disposti a offrire. Si prosegue l’esperienza - continua Maglia - condividendo le fotografie e la planimetria dell’immobile e si affina ulteriormente la ricerca di un potenziale acquirente. Il giorno successivo si può già avere o un mandato di vendita da firmare con Casavo oppure può essere Casavo stessa che compra l’immobile attraverso un’offerta istantanea”.

Come è possibile innovare un settore molto “tradizionale” come quello della compravendita di immobili, fatto di ricerche su giornali o siti specializzati e poi di tante telefonate e tante visite? Per scoprirlo ci siamo recati nella sede milanese di Casavo , azienda che permette di vendere e acquistare casa (ma anche ristrutturarla) quasi interamente online tramite app.

In particolare, per chi vende è possibile ricevere un’offerta direttamente da Casavo (con un piccolo sconto rispetto al prezzo di mercato) e a quel punto sarà la stessa Casavo ad acquistare l’immobile dopo circa un mese e a rimetterlo poi in vendita; in alternativa Casavo collegherà la domanda con l’offerta avvalendosi di una rete di agenti immobiliari sul territorio in maniera innovativa e, ci spiegano, il più possibile semplice. Tra i servizi offerti dall’azienda - attiva in Italia (a Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna), in Spagna (a Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia), a Lisbona e a Parigi (è recente lo sbarco a Francia grazie anche all’acquisizione di Proprioo, una delle principali PropTech del mercato francese) anche la ristrutturazione e la scelta dell’arredamento e un servizio mutui.

Le tecnologie di Casavo



Casavo negli ultimi mesi è stata al centro di una ristrutturazione aziendale che ha visto un taglio fino al 30 per cento della forza lavoro a causa soprattutto della volatilità del mercato e prevede tempi di vendita più lunghi e una minore domanda per questo e anche il prossimo anno. “Cambiare il mercato complesso mercato immobiliare - ci spiega ancora Maglia - richiede l’utilizzo di tantissima tecnologia per la parte di valutazione algoritmica, per la costruzione dell’app mobile, per la piattaforma di annunci e in generale per tutta la capacità di collegare domanda e offerta. Nel nostro team di sviluppo abbiamo infatti ingegneri, sviluppatori con competenze di machine Learning, designer, esperti di intelligenza artificiale”. Per chi vende casa le tecnologie di Casavo, tutte sviluppate internamente da un team di oltre 100 persone, grazie a un algoritmo proprietario offrono una valutazione dell’immobile in maniera quasi istantanea tramite una funzione di apprendimento automatico che analizza centinaia di proprietà simili e le compravendite effettuate nella zona. Casavo lavora continuamente sull’algoritmo che effettua le valutazioni immobiliari affinandolo sempre di più in modo da offrire valutazioni sempre più precise. L’app, tra l’altro, quando offre una valutazione è in grado anche di fornire informazioni sugli altri venditori che ci sono in zona, su eventuali clienti interessati, se il prezzo è più alto o più basso della media e individua anche i punti di forza e i lati di debolezza dell’abitazione (è vicina all’università, è lontana dalla metro). Chi vuole acquistare, invece, può inserire nel sistema tutte le caratteristiche che desidera (a partire ovviamente dalla fascia di prezzo) e viene avvisato istantaneamente ogni volta che c’è un immobile con caratteristiche simili, con la possibilità anche di effettuare una visita virtuale attraverso un sistema 3D di alta qualità o di prenotare una visita “fisica” direttamente tramite un calendario.