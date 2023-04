A-live, lo zaino smart che aiuta a salvare vite

Uno zaino che aiuta a salvare vite. Si chiama A-Live ed è pensato per rispondere alle esigenze degli operatori del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica in ogni circostanza: è in grado di operare a temperature comprese fra -20 e +50 gradi celsius, ha una luce incorporata e inserti ad alta visibilità che aumentano la sicurezza del personale medico che lo utilizza.

Come funziona A-Live

Si tratta di un vero e proprio zaino smart, presentato dall’azienda Ferrino, con sistema brevettato e tecnologia IoT. Vani, tasche e cerniere sono controllati da sensori e antenne che consentono di monitorare l’apertura e il contenuto in tempo reale. Il tutto è collegato a un’app con cui gli operatori possono gestire gli strumenti a disposizione ed esaminarli grazie a una checklist che si aggiorna in automatico. Lo stesso personale medico potrà impostare, ad esempio, la data di scadenza dei medicinali presenti all’interno dello zaino, ricevendo una notifica quando sarà necessario sostituirli.

Uno zaino smart

A-live è dotato di una batteria ricaricabile, con una autonomia di 24 ore, di un coprizaino per le operazioni di sanificazione e di spallacci intercambiabili in caso di usura. È realizzato con materiali resistenti, come la cordura e ha un tessuto gommato sul fondo. Ogni zaino, inoltre, è in grado di collegarsi in modo univoco e di adattarsi alle differenti centrali operative degli Enti che lo adotteranno.