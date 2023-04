Withings ScanWatch, lo smartwatch per chi non ama gli smartwatch

Un orologio tradizionale analogico con funzioni digitali e smart, adatto a tutti coloro che vogliono tenere sotto controllo salute e esercizio fisico e, allo stesso tempo, indossare un dispositivo affidabile e con una batteria di lunga durata. Tutto questo è ScanWatch di Withings, azienda francese specializzata in sistemi di monitoraggio della forma fisica e della salute.

Le caratteristiche principali

Withings ScanWatch presenta un design “ibrido”, curato ed essenziale, un po’ analogico e un po’ digitale. Venduto in diverse combinazioni di colori e cinturini e con casse di grandezza 38 o 42 mm, visto con distrazione al polso sembra proprio “solo” un orologio. I più attenti potranno notare, ben mimetizzato sotto le lancette, un piccolo display OLED attraverso cui monitorare rapidamente tutti i parametri controllati dall’orologio. Tante le funzioni di ScanWatch, tutte improntate al monitoraggio della salute: iniziamo dal contapassi che permette, impostato un target, di tenere sotto controllo attraverso il quadrante secondario nella parte inferiore dell’orologio quanto si è vicini all’obiettivo. C’è poi il rilevamento della frequenza cardiaca irregolare: ScanWatch effettua misurazioni di continuo, anche di notte, e in caso di problemi consiglierà di effettuare un elettrocardiogramma in 30 secondi per un controllo più approfondito, permettendo così anche un rilevamento precoce della fibrillazione atriale o di altre condizioni cardiache; una volta effettuato, poi, l’ECG (lo smartwatch ha ricevuto l’approvazione del governo americano per questa funzionalità) attraverso l’app sarà possibile condividere i risultati “al volo” con il proprio medico. Presente il sensore per il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed è possibile ricevere analisi del sonno che permettono di rilevare le apnee notturne. Lo smartwatch di Withings è in grado anche di tenere traccia in maniera automatica dell’esercizio fisico (inclusi nuoto, ciclismo, surf), può evidenziare le calorie bruciate e può proporre esercizi di respirazione per aiutare a combattere lo stress o a recuperare post-esercizio. Eccezionale, nella nostra prova, la durata della batteria: circa 30 giorni. ScanWatch, infine, è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere.

La nostra prova, disponibilità e prezzi​

Quello che abbiamo apprezzato di più, oltre alla durata della batteria - tutta un’altra storia rispetto ai tradizionali smartwatch - è l’accuratezza delle misurazioni inerenti al nostro stato di salute e l’app Health Mate, semplice da utilizzare ma allo stesso tempo piena di funzionalità. Per completezza dobbiamo aggiungere che rispetto a uno smartwatch “tradizionale” manca la possibilità di effettuare o ricevere chiamate, manca la possibilità di leggere comodamente un messaggio di testo o una mail in arrivo (nonostante sul piccolo display OLED vengano visualizzate le notifiche) così come manca la possibilità di poter rispondere alle chiamate in arrivo sullo smartphone. Ma è proprio questo su cui punta Withings: offrire, cioè, un orologio intelligente con funzionalità utili ma che rimanga, principalmente, un orologio. Prezzo a nostro avviso in linea con le funzionalità offerte: si parte da 300 euro.

Pro e Contro

PRO

Design e durata della batteria

Misurazioni accurate su salute e attività fisica

CONTRO