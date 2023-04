realme GT3, lo smartphone con la ricarica più veloce del mondo

Presentato al Mobile World Congress di Barcellona, il nuovo smartphone si ricarica dallo 0 al 100% in circa 10 minuti grazie a una tecnologia di ricarica a 240W e a un cavo studiato ad hoc. Tante le altre “chicche” di questo telefono, ecco la nostra prova Condividi

GT3 è il nuovo smartphone di punta di realme che ha una caratteristica unica: si ricarica in 10 minuti. Presentato al Mobile World Congress di Barcellona si distingue anche per un interessante anello illuminato posto sul lato posteriore che segnala chiamate in arrivo, notifiche, ricarica della batteria. Ecco tutte le caratteristiche e le nostre impressioni. Le caratteristiche principali e il “Pulse Interface System” realme GT3 è un telefono molto leggero (pesa poco meno di 200 grammi) e comodo da impugnare grazie a una finitura posteriore in vetro composto da tre trame che lo rende resistente alle ditate e anche poco scivoloso. Due i colori in cui viene venduto, nero e bianco. GT3 è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ 5G di prima generazione e ha un display OLED da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento ultra-rapida dinamica a 144 Hz che ci è parso molto fluido, luminoso e ben contrastato. Accanto al comparto fotografico, sul lato posteriore del telefono trova posto un interessante anello di illuminazione (Pulse Interface Design) in grado di mostrare diversi effetti luminosi in base al comportamento del telefono. Ad esempio, si illumina quando si ricevono notifiche o telefonate, durante la ricarica (con colori diversi a seconda del livello di ricarica), addirittura per il conto alla rovescia se si decide di scattare una foto con l’autoscatto. Il sistema è altamente personalizzabile e permette di scegliere tra 25 tonalità di colore, 2 tipi di intermittenza e 5 velocità. Presente anche la porta a infrarossi per comandare tv, lettori DVD, condizionatori, luci e così via. Tra le “chicche” di questo telefono anche la possibilità di ascoltare la musica con auricolari cablati e auricolari Bluetooth contemporaneamente e la misurazione della frequenza cardiaca tramite il lettore di impronte digitali.

Il Pulse Interface System

La super-ricarica La caratteristica principale di questo smartphone, lo scrivevamo, è la ricarica ultra-veloce che con il caricabatterie incluso da 240W (un pochino ingombrante) è riuscito a raggiungere la massima potenza possibile secondo gli standard USB-C. La batteria da 4.600 mAh si carica - nella nostra prova - da completamente scarica al 100% in soli 10 minuti. Ma bastano pochi minuti - il tempo di un caffè - per raggiungere un livello di carica adatto a usare lo smartphone per diverse ore. realme ha introdotto sul GT3 tre chipset di ricarica che lavorano insieme e migliorano l’efficienza di trasferimento; in dotazione c’è anche un cavo “personalizzato da 12A” in grado di fornire un apporto di corrente più elevato rispetto ai cavi tradizionali. La ricarica è ultra-veloce ma anche molto sicura, assicurano dalla casa madre: la batteria è infatti coperta da un sistema di raffreddamento a liquido che garantisce la dissipazione del calore, ha un design ignifugo e ben 13 sensori di temperatura e 60 livelli di protezione. Effettivamente dobbiamo ammettere che durante la carica ultra-veloce il telefono tende a scaldarsi ma senza arrivare a livelli di calore eccessivi e comunque non quanto il caricabatterie. Per quanto riguarda la longevità della batteria secondo quanto dichiarato da realme la batteria di GT3 di ha una durata dell’80 per cento dopo oltre 1.600 cicli di ricarica a 240W, più del doppio dello standard industriale; inoltre grazie alla ricarica intelligente viene preservata la salute della batteria e si evitano sovraccarichi. approfondimento Reportage: tutto il meglio del Mobile World Congress di Barcellona

Le foto scattate con realme GT3

Il comparto fotografico realme GT3 è un telefono con un buon comparto fotografico: nella parte posteriore, in una sorta di mattonella a rilievo, troviamo una lente principale con sensore Sony IMX890 da 50 megapixel; una ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura fino a 112 gradi, un microscopio da 2 megapixel e il flash; sul lato anteriore incastonata all’interno del display c’è una selfie-cam da 16 megapixel. Diverse le modalità di scatto tra cui quella dedicata alle riprese urbane notturne. A livello video realme GT3 è in grado di registrare fino a una qualità 4K 60fps. Le foto che abbiamo scattato ci sono sembrate tutte di buona qualità così come i video, ben stabilizzati e con colori naturali e non eccessivamente “sparati”. leggi anche Recensione: realme 10, uno dei “campioni” della fascia media