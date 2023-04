Outlier Free Pro, le cuffie Creative per fare sport al massimo

Sono leggere, ben fatte e comode per fare qualsiasi tipo di sport. Le Outlier Free Pro di Creative non sono il classico prodotto senza fili ma si tratta di cuffie a conduzione ossea che possono andare bene anche in acqua.

Leggere, ben fatte e comode per fare sport. Sono le cuffie Outlier Free Pro di Creative. Non è il classico prodotto senza fili ma si tratta di cuffie a conduzione ossea. In sostanza il suono arriva alle ossa dell'orecchio grazie a vibrazioni trasmesse da onde sonore agli zigomi. Un tecnologia utile perchè consente alle orecchie di rimanere libere. Così quando ad esempio si corre all'aperto si è sempre consapevoli di ciò che ci circonda.

Musica anche in piscina

Un'altra funzione che rende ancora più particolari le cuffie Creative è che sono impermeabili. Quindi possono essere usate in acqua per fare sport, ma solo in piscina fino a una profondità di un metro e mezzo e per un massimo di 40 minuti. La classificazione IPX8 non include l'immersione in acqua salata. L'importante è ricordarsi di chiudere il foro del microfono con il tappino in dotazione.

Facili da usare

Sono ergonomiche e quindi molto comode quando si indossano. Le outlier free pro sono realizzate in silicone leggero e lega di titanio flessibile. Il suono è molto preciso. Naturalmente non si può avere tutto, quindi le sconsigliamo per un ascolto di musica professionale. Si può rispondere al telefono e non abbiamo riscontrato problemi durante le chiamate.

Grazie al lettore MP3 da 8 GB integrato si può ascoltare la musica senza essere connessi alle varie app.

Si gestisce tramite i pulsanti nell'archetto e la durata della batteria è di circa 10 ore.

Il costo è di quasi 180