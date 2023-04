Cisco, l'azienda in cui si sviluppa la fibra e l'internet del futuro

Oltre 75 brevetti ogni anno. Il centro d'avanguardia per le tecnologie ottiche conta decine di ingegneri che 24 ore su 24 lavorano per rendere la trasmissione di dati più veloce e meno inquinante

Si tratta di uno dei centri di sviluppo chiave per le tecnologie ottiche. Non solo a livello italiano, ma mondiale. A Vimercate, dentro le mura di Cisco Photonics, 24 ore su 24 lavorano decine di ingegneri. Lavorano per quella che è un’architrave su cui si poggia l'Internet del futuro.

L'internet del futuro

"I dati di tutti i tipi continuano ad aumentare ogni anno e abbiamo bisogno di trasmetterli in modo sicuro e veloce: dobbiamo utilizzare le reti in fibra come se fossero delle autostrade", spiega l'Ad di Cisco Italia Gianmatteo Manghi, "Noi lavoriamo per ridurre il traffico e l'intasamento su queste strade". Un internet del futuro più veloce ma, che spiega sempre Manghi, si lavora perché sia anche meno inquinante.