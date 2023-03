Redmi Note 12 Series, elevate prestazioni e prezzo accessibile

Da Xiaomi arriva una nuova lineup di telefoni, la serie Redmi Note 12, che punta "ad alzare l'asticella nei telefoni di fascia media". Non a caso è stato scelto come ambassador della Serie Gianmarco Tamberi, vincitore dell'oro olimpico nel salto con l'asta, con cui Xiaomi svilupperà una campagna digital

La nuova serie Redmi Note 12 ha portato notevoli miglioramenti rispetto alle caratteristiche del predecessore, che includono il comparto fotocamera, la durata della batteria, la velocità di ricarica e nel design con un display AMOLED con supporto Dolby che restituisce colori vividi a schermo. Il tutto ad un prezzo davvero interessante. La nuova lineup è composta da quattro smartphone: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, e poi c'è la versione Pro e quella Pro+ (che abbiamo provato noi). Prezzo di partenza 229 fino ai 449,90 per il top di gamma. "Dopo il grande successo riscontrato con Redmi Note 11 Series, desideriamo proseguire sulla strada dell’innovazione alzando l’asticella della fascia media. Con la serie Redmi Note 12 e con i nuovi dispositivi wearable sono certo che sorprenderemo ancora una volta i consumatori dell'Europa Occidentale non solo per la combinazione di elevate performance e funzionalità sviluppate pensando agli utenti, ma anche per il prezzo altamente competitivo", ha spiegato Wen Ou, General Manager Western Europe Xiaomi.

Il comparto fotografico

La novità assoluta della serie è il Redmi Note 12 Pro+ 5G ha un sistema a tripla fotocamera: una principale da 200 MP con OIS, di una fotocamera ultra-wide e di una fotocamera macro. Anche Redmi Note 12 Pro 5G offre una grande esperienza fotografica, grazie a un sensore IMX766 ampio e potente con OIS, fotocamera ultra-wide e macro per scattare anche in scenari con scarsa illuminazione. Gli smartphone sono dotati di software di intelligenza artificiale, elevata velocità di elaborazione delle immagini e altre funzioni che rendono più performante l'esperienza fotografica.