eShoppingAdvisor, arriva l’estensione per valutare gli e-commerce

Il sito che si pone l’obiettivo di diventare "il Tripadvisor degli e-commerce" presenta un’estensione per Chrome che permette di consultare le recensioni sui negozi online direttamente sui risultati dei motori di ricerca

eShoppingAdvisor, servizio che si pone l’obiettivo di diventare una sorta di “Tripadvisor degli e-commerce”, lancia un’estensione per i browser basati sulla piattaforma Chromium che permette di consultare le recensioni sugli e-commerce già sui risultati dei motori di ricerca.

Come funziona l’estensione

L’estensione permette agli utenti di consultare le recensioni sugli e-commerce e altre informazioni utili all’acquisto in tutta sicurezza e direttamente sui risultati dei motori di ricerca, prima ancora di visitare il negozio online. Ogni negozio riceve un punteggio che permette di misurarne in tempo reale l’affidabilità prima di effettuare gli acquisti. Il rating è basato su due fattori: uno più tecnico (un algoritmo), uno riferito alla soddisfazione degli utenti attraverso un sistema di valutazione “a stelline”. In Italia, ricordano da eShoppingAdvisor, vi sono oltre 50mila piccoli e medi siti di e-commerce.