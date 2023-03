Alexa in hotel, ecco come funziona il nuovo servizio di Amazon

Con Alexa Smart Properties for Hospitality è possibile utilizzare l’assistente vocale in hotel per ottenere informazioni sui servizi della struttura, ascoltare musica, chiedere consigli. Ecco come funziona e dove è possibile provare il servizio

Continuare ad usare Alexa anche quando si è in strutture ricettive come hotel per ottenere informazioni, ascoltare musica e addirittura effettuare il checkout. Adesso è possibile anche in Italia con Alexa Smart Properties for Hospitality, servizio proposto da Amazon e dedicato ai clienti di alberghi, resort e b&b.

Come funziona

Con Alexa Smart Properties for Hospitality Alexa si trasforma in una sorta di concierge virtuale permettendo agli ospiti, ci spiegano dal gigante dell’e-commerce, di ottenere informazioni sugli orari o i servizi dell’albergo, sul meteo, ascoltare musica, gestire i comandi di luci, termostati o tende, segnalare un problema di manutenzione, fare richieste, addirittura effettuare il checkout, tutto con la voce come in molti sono abituati a fare già a casa. Tramite Alexa sarà anche possibile ottenere informazioni sulle attrazioni turistiche in città o sul traffico verso l’aeroporto, per pianificare ancora meglio il proprio viaggio, come ci spiega Gianmaria Visconti, Head of Alexa France, Italy and Spain. Anche gli hotel, aggiunge, possono trarre giovamento da questo nuovo servizio perché, ad esempio, sarà possibile ridurre le richieste ripetitive come quelle degli orari dei ristoranti, la password del Wi-Fi, fornire offerte riservate.

Dove è possibile provare il servizio

Il servizio è disponibile, dopo il lancio in Francia e nel Regno Unito, presso il TH Roma Carpegna Palace Hotel e, a breve, presso il Parc Hotel di Peschiera del Garda mentre il gruppo So.GES fornirà l’esperienza agli ospiti del Borgo di Cortefreda, Firenze. Sarà possibile interagire con Alexa senza doversi loggare con i propri account, in italiano e in inglese e – assicurano da Amazon – nel massimo rispetto della privacy, con la possibilità di disattivare il microfono del dispositivo Echo presente in camera.