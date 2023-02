Owlet Monitor Duo, il monitoraggio dei bambini diventa smart

Owlet Cam 2 e Owlet Smart Sock sono due prodotti in grado di rivoluzionare il modo in cui controlliamo i bambini quando sono in un’altra stanza. La telecamera è guidata dall’intelligenza artificiale, il “calzino smart” è in grado di avvisare i genitori se i parametri di livello di ossigeno o frequenza cardiaca escono dalle zone prestabilite

Chi ha detto che anche prodotti “tradizionali” come i monitor per bimbi e neonati non possano diventare smart? Da Owlet arrivano Owlet Cam 2, una telecamera smart HD che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di decifrare i suoni presenti all’interno della stanza dove riposa il bambino rilevando diversi dati tra cui il pianto, e Owlet Smart Sock, calzino intelligente che monitora il livello di ossigeno e la frequenza cardiaca.

Owlet Cam 2

Owlet Cam 2 è una telecamera che funziona all’interno della propria rete domestica Wi-Fi: una volta collegata tutto si gestisce attraverso un’app (Owlet Care) che è possibile attivare su smartphone o tablet sia se si è in casa sia se si è fuori, ad esempio al lavoro. Attraverso l’app è possibile ricevere notifiche sul cellulare per ogni singolo movimento, pianto o altri suoni provenienti dalla cameretta ed è possibile anche parlare con chi è dall’altra parte della telecamera. I genitori possono accedere a clip video e registrazioni audio della cameretta e tenere sotto controllo parametri come temperatura o umidità dell’ambiente. La telecamera ha un’ottima qualità sia di giorno sia quando la stanza è al buio.

Il “calzino smart”

La telecamera Owlet Cam 2 si integra, all’interno del pacchetto “Monitor Duo”, con Owlet Smart Sock. Si tratta di un “calzino intelligente” in grado di monitorare continuamente frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, dati molto importanti soprattutto nei neonati, inviando una notifica in caso di parametri anomali. Attraverso il calzino intelligente è possibile tenere anche traccia delle ore totali dormite e del numero di risvegli.

Impressioni, disponibilità e prezzi

Si tratta certamente di due prodotti molto utili che portano il monitoraggio dei neonati e dei bambini a un livello superiore e professionale. Durante la nostra prova abbiamo trovato un po’ complicata la prima configurazione, con la telecamera che deve inquadrare un QR Code presente sullo smartphone: nonostante abbiamo usato un telefono grande e molto luminoso come iPhone 14 Pro Max abbiamo impiegato diverse ore prima di poter configurare il sistema; inoltre abbiamo trovato che l’app per iPhone in alcuni casi non riesce a collegarsi alla telecamera: niente - immaginiamo - che non si possa risolvere con un futuro aggiornamento software. Importante notare che il sistema funziona collegato al Wi-Fi e quindi in caso di spostamenti (ad esempio in un’altra casa o in un hotel) bisogna ripetere la procedura di configurazione. Owlet Monitor Duo costa 279 euro.

Pro e Contro

PRO

Monitoraggio dei bambini con l’intelligenza artificiale

CONTRO