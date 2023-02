Nuovi Galaxy S23, tre modelli e una fotocamera con ottime prestazioni

Nel tradizionale evento di inizio anno Samsung ha presentato diverse novità a tema Galaxy: tre nuovi modelli di smartphone e tre nuovi laptop. Ecco tutte le novità e le caratteristiche Condividi

L’inizio dell’anno tradizionalmente porta con sé anche l’arrivo dei nuovi prodotti Samsung, e anche quest’anno la casa sudcoreana non si è fatta attendere svelando la nuova serie S23, che comprende i nuovi Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, e anche una nuova linea di laptop, Galaxy Book3, perfettamente integrati all’interno dell’ecosistema e che - spiegano da Samsung - permettono di “reimmaginare il pc per il mondo multi-dispositivo”. S23 Series: ecco tutte le novità La serie S è la serie più importante di Samsung, e quest’anno è particolarmente pensata, oltre che per chi lavora in mobilità e ha bisogno di smartphone affidabili e potenti, per i creatori di contenuti e anche i gamer. Tutti e tre i modelli sono disponibili in quattro colori: Phantom Black, Cream, Green e Lavender. In particolare, il modello Ultra ha un display da 6,8 pollici, una batteria di lunga durata da 5.000 mAh e il pennino S Pen integrato; il modello Plus un display da 6,6 pollici e una batteria da 4.700 mAh; il fratello minore S23 ha uno schermo da 6,1 pollici e una batteria da 3.900 mAh. Lato performance a bordo degli S23 troviamo l’ultimo processore di Snapdragon, la versione 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Diverse le novità del display “intelligente”, in grado di modificare i colori e il contrasto in base alle condizioni di differente illuminazione per evitare di affaticare gli occhi. Lato software segnaliamo l’arrivo del nuovo sistema operativo One UI 5.1 basato su Android che offre la possibilità di attivare dei settaggi personalizzati in base all’attività che stiamo svolgendo (palestra, lavoro, guida, notte, etc). Infine Samsung ricorda che i suoi device sono anche sicuri perché protetti dalla piattaforma Samsung Knox ad ogni livello, dal chip al software fino alle app, con la dashboard della privacy che offre un colpo d’occhio di facile comprensione su chi ha accesso a quali dati e come vengono usati. Samsung promette 5 anni di aggiornamenti di sicurezza e 4 generazioni di sistema operativo.

Il comparto fotografico leggi anche Galaxy Watch 5, la nostra prova dell’ultimo smartwatch di Samsung Il comparto fotografico è da sempre uno dei fiori all’occhiello della linea S e anche S23 non è da meno. Lo slogan “capture every moment” di Samsung sta a significare, spiegano dalla casa sudcoreana, che gli utenti possono scattare foto “epiche e spettacolari” anche in assenza di particolari competenze grazie al software che, ad esempio, migliora i selfie anche in situazioni di scarsa illuminazione, migliora i colori analizzando pelle e capelli, stabilizza con l’intelligenza artificiale i video e li rende ultra-stabili anche di notte grazie alla funzione Nightography. E per gli esperti c’è la modalità Expert RAW, molto utile per poter scattare foto da ritoccare. Come sempre è sul modello più costoso che si concentra la maggior parte delle innovazioni in questo campo: l’S23 Ultra integra un nuovo “Adaptive Pixel Sensor” da 200 megapixel che combina 16 pixel in uno più grande per migliorare la luminosità delle foto. Il primo sensore da 200 megapixel montato su uno smartphone significa anche la possibilità di catturare milioni di diverse sfumature di colore e, potenzialmente, la possibilità di scattare foto che, ad alta qualità, possono essere anche stampate su enormi cartelloni pubblicitari. Sempre il modello Ultra, infine, permette attraverso a un nuovo algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine di eliminare il “rumore visivo” grazie all’intelligenza artificiale e di registrare video fino alla qualità 8K 40fps. Peccato che girando in 8K non è possibile usare altre camere rispetto alla principale e che non è disponibile la stabilizzazione video. Interessante (l’avevamo già vista sul Google Pixel) la modalità Astrphoto che permette di realizzare immagini delle stelle e del cielo di notte.

S23, disponibilità e prezzi I nuovi S23, ci racconta Paolo Bagnoli, Head of Marketing della Divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia, sono stati creati minimizzando il più possibile l’impatto sull’ambiente senza compromettere la qualità: tra i materiali riciclati l'alluminio, il vetro, le plastiche ricavate dalle reti da pesca usate, serbatoi d’acqua e bottiglie in PET. Inoltre Samsung definisce gli smartphone della serie S23 “i più affidabili” e resistenti: sono, infatti, i primi ad incorporare il nuovo Corning Gorilla Glass Victus 2 per la protezione dei vetri.

Siamo ai prezzi: S23 (nelle configurazioni da 8 gigabyte di Ram e 128 o 256 gigabyte di spazio di archiviazione) ha un prezzo di partenza di 979 euro; l’S23+ (nelle versioni da 8 gigabyte di Ram e 256 o 512 gigabyte di spazio) parte da 1.229 euro; infine il modello Ultra (nelle versioni da 8 o 12 gigabyte di Ram e 256, 512 giga o 1 tera di spazio) parte da 1.479 euro.

I nuovi Galaxy Book3 leggi anche The Freestyle, la prova dei proiettore smart di Samsung L’altra novità presentata nel tradizionale Unpacked di inizio anno è la nuova linea premium di pc, Galaxy Book3 Series. Questa comprende i nuovi Galaxy Book3 Pro (modelli da 14 e 16 pollici), i Galaxy Book3 Pro 360 (16 pollici) e i Galaxy Book3 Ultra (16 pollici). Il primo modello è un laptop che potremmo definire “tradizionale”, con una struttura agile e ultraleggera. Processore Intel di 13esima generazione i5 o i7, grafica Intel Iris Xe. Il modello Pro 360 è invece un convertibile 2-in-1 che “offre un’esperienza premium”, ha un display touch e integra anche la S Pen. Disponibile nella versione solo Wi-Fi o Wi-Fi+5G, anche in questo caso è equipaggiato con una grafica Intel Iris Xe e un processore Intel di 13esima generazione i5 o i7.