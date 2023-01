Plb World, a Milano una gaming house firmata Vieri e Corradi

Plb World è uno spazio di oltre 700 mq disposti su 2 piani. È allestito con 24 postazioni pc per il gioco, 9 simulatori racing e 6 spazi PlayStation 5. Anche una zona ristoro. L'obiettivo è quello di offrire ai giovani un luogo di aggregazione, formazione e intrattenimento tecnologico. Ma anche la possibilità di far crescere nuovi talenti nel mondo degli esports attraverso allenamento, metodo e benessere psicofisico.

Un progetto su cui Vieri e Corradi credono moltissimo. Christian Vieri: "Plb World è una gaming house dove i ragazzi possono venire a giocare, possono fare dei corsi di computer. Questo offrirà alla nostra città, già caratterizzata da una forte tradizione sportiva, un’opportunità unica di diventare un centro nevralgico anche dell’Esport".

Corradi: "Plb World rappresenta una realtà dotata di tecnologia all’avanguardia dove i giovanissimi troveranno un vero e proprio campo di allenamento in cui sviluppare il loro talento come gamer, streamer e caster; è un luogo sano di socialità in cui i giovani saranno seguiti da professionisti di diversi ambiti e aperto a tutti gli appassionati di gaming".