Nba all-world, il gioco del basket secondo Niantic

La nuova sfida per la casa americana si chiama NBA all-world, un gioco di basket per smartphone ambientato nol mondo reale sulla scia del famoso Pokemon-Go. Noi di Now lo abbiamo in anteprima

Quando si parla di realtà aumentata applicata al mondo dei videogiochi non possiamo che pensare a Niantic. Studio diventato famoso grazie a titoli come Pokemon-go. La nuova sfida per la casa americana si chiama NBA all-world, un gioco di basket per smartphone ambientato nol mondo reale.

Come in Pokemon-go alla base di NBA all-world c'è la geocalizzazione. Ogni giocatore in base alla posizione potrà esplorare la propria zona per scovare, sfidare e competere con i giocatori Nba. Con la fotocamera, basta cercarli per strada, tra le opere e anche in ascensore e catturarli. Al momento si gioca contro l'intelligenza artificiale dopo ci si potrà scontrare anche con altri utenti online.

Oltre alle sfide si possono acquisire energie o abbigliamento per migliorare il proprio avatar. Ci sono anche i tornei, per partecipare occorre il pass giusto e non serve camminare fino al luogo in cui è geolocalizzato. Nba all-world è stato sviluppato da Niantic in collaborazione con la National Basketball Assosieiation e la National Basketball Players Assosiation. Un gioco che ha anche lo scopo di incoraggiare l'esercizio fisico, l'esplorazione e le interazioni sociali nel mondo reale tra gli utenti con al centro il mondo Nba. È gratuito e disponibile su App Store e Google Play.

Giocare è molto semplice, quindi accessibile per tutti: dai gamer, ai fan dell'NBA fino ai giocatori alle prime armi. Pochi comandi e si va a canestro!!!