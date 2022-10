Roboze, dalla Puglia l’eccellenza mondiale delle stampanti 3D

Abbiamo visitato l’azienda specializzata in stampanti ultraprecise e nell’utilizzo di super-materiali in grado di servire importanti clienti nei settori aerospaziale, dell'energia, della mobilità. Un’azienda che sta diventando uno dei punti di riferimento del settore in tutto il mondo Condividi

Stampanti 3D ultraprecise, super-materiali e anche, aggiungiamo noi, super-clienti nei campi aerospaziale, dell’energia, della mobilità. Tutto questo è Roboze, azienda con sede a Bari che sta diventando uno dei riferimenti mondiali nel campo dell’innovazione e della manifattura. Oltre 120 dipendenti, sedi a Houston, Milano e Monaco di Baviera: abbiamo parlato con i dipendenti, visitato i reparti di produzione e incontrato il fondatore e amministratore delegato Alessio Lorusso. Come nasce Roboze “Roboze - ci racconta Lorusso - nasce da una passione di gioventù: ho costruito la mia prima stampante 3D a 17 anni e lì ho immaginato il futuro della produzione, ho visto la possibilità di produrre senza realizzare scarti, ho visto la possibilità di riportare la produzione dove si era persa, quindi in Europa e in America”. Lorusso, ci raccontano, ha iniziato a progettare, smontare e rimontare le sue prime macchine quando le stampanti 3D non erano moltissime nel mondo: le usavano gli appassionati, i cosiddetti maker, o i grandi marchi. L’idea di Lorusso è stata da subito geniale: ideare una stampante “pro-sumer”, professionale e consumer, che invece di usare delle cinghie di gomma come accadeva fino ad allora, usasse le tecnologie tipiche delle macchine a controllo numerico, cremagliera e pistone. Un’idea a cui nessuno aveva pensato e che si è poi rivelata geniale. Roboze si presenta sul mercato nel 2015 partecipando a fiere e intensificando l’attività di comunicazione e puntando su un materiale, il PEEK: un super-polimero tra i più completi al mondo per prestazioni, resistenza alle condizioni ambientali e agli elementi chimici che non ha bisogno di manutenzione e rappresenta una soluzione alternativa al metallo.

Con Alessio Lorusso, fondatore e amministratore delegato di Roboze

Cosa fa Roboze leggi anche IFA 2022, i trend mondiali della tecnologia in mostra a Berlino Oggi Roboze ha sviluppato un ecosistema tecnologico per aiutare la manifattura tradizionale a produrre in modo diverso e più intelligente e scalabile, con meno sprechi e meno emissioni, per dare alle aziende la possibilità di costruire in casa piccole serie o prodotti unici. Roboze vende le stampanti ma anche i materiali, il know-how e l’infrastruttura tecnologica, in modo da far diventare le aziende indipendenti nella produzione. Al momento vi sono oltre 350 macchine installate in tutto il mondo ma il magazzino che abbiamo visitato era pieno di stampanti pronte e partire per ogni angolo del mondo. Roboze, ci racconta ancora Lorusso, aiuta le grandi imprese manifatturiere del mondo a produrre componenti per applicazioni anche estremamente critiche, con parti che volano in elicottero, parti di satelliti in orbita, parti installate su moto che corrono in MotoGP. Tra i clienti attuali dell’azienda pugliese figurano realtà come Ducati Corse, General Electrics, Airbus, Dallara, Leonardo Aerostrutture, Us Army, Mercedes, Iveco, solo per citare alcuni nomi famosi. “Abbiamo due competitor importanti, entrambi negli Stati Uniti - ci raccontano orgogliosi i dipendenti - ma noi stiamo settando dei veri e propri standard produttivi perché loro non hanno la stessa gamma di materiali che offriamo noi, che ci stiamo specializzando su materiali sempre più tecnici”. “Quello che facciamo - aggiunge ai nostri microfoni Lorusso - è aiutare i clienti a rimpiazzare i metalli in applicazioni estreme, riportando la produzione nel luogo di esigenza e utilizzando i materiali del futuro”. Le stampanti principali vendute al momento da Roboze sono la ARGO 350, ARGO 500 e ARGO 1000, che differiscono tra loro per la grandezza della base di stampa (da 350mm a 1 metro).

La stampa on demand leggi anche Dalla Dynamic Island alle fotocamere la prova di iPhone 14 Pro Max Il modello di business oltre a prevedere la vendita della macchina annovera anche un servizio di “Manifacturing as a Service”. Si tratta di un’idea nata durante la pandemia, quando le aziende hanno iniziato ad avere problemi di reperimento della componentistica, raccontano i dipendenti di Roboze. L’idea è stata dunque quella di creare un network in cloud con tutte le stampanti 3D Roboze presenti nel mondo dando così la possibilità a chiunque di sfruttare la rete, andando a creare il pezzo di cui ha bisogno quando ne ha bisogno, riducendo le spese di trasporto e le emissioni di CO2. Si prepara il file, lo si inserisce nel sistema, i tecnici di Roboze studiano la fattibilità e dopo l’ok mandano in stampa il pezzo nella sede scelta dal cliente, nel momento in cui la stampante non viene utilizzata.

Il reparto di Ricerca e Sviluppo di Roboze, nella sede di Bari