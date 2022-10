Tastiera e mouse Trust per giocare e lavorare

In questo articolo vi parliamo di due prodotti Trust. L'azienda olandese ha progettato una tastiera per il gaming dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e un mouse molto particolare, capace di ridurre lo stress su mano e polso. Ecco la nostra recensione

GTX 834 Callaz di Trust è una tastiera meccanica per giocare dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con meno di 50 euro si può avere uno strumento valido e accessibile per tutte le tasche. Si tratta di una tastiera in formato TKL, con base in metallo, compatta e senza tastierino numerico. Si collega con un cavo Usb 2.0, lungo e soprattutto resistente. All'interno della scatola anche lo strumento per sostituire i tasti.

La tastiera è molto maneggevole e al tatto i tasti possono risultare un po' rigidi ma comunque abbastanza precisi. Molto scenografiche le luci rgb, grazie al tasto bloc scorr, si posso scegliere 20 diverse impostazioni luminose. Manca un software per modificare le configurazioni. Molto utili le lettere trasparenti sui copritasti che si illuminano quando vengono toccate.

GTX 834, Pro e contro

PRO

Prezzo

Design

CONTRO