Belkin, la prova del supporto auto che ricarica l’iPhone

Cercando supporti da auto solidi in grado anche di ricaricare lo smartphone ci siamo imbattuti nell’interessante caricabatterie magnetico da auto Boost Charge di Belkin, azienda specializzata in accessori. Ecco tutte le caratteristiche

Che cos’è e come funziona

Il caricabatterie è compatibile con la maggior parte dei bocchettoni dell’aria condizionata dell’auto e si installa in pochi minuti. È composto da un potente modulo magnetico che aggancia l’iPhone e lo tiene ben saldo - l’abbiamo provato in prima persona - anche quando la macchina è soggetta a grandi sollecitazioni, come le strade sterrate, le buche, il brecciolino. Nella confezione è poi presente un cavo di ricarica e un adattatore accendisigari che permette di ricaricare il telefono con 10W di potenza sfruttando la tecnologia Magsafe. Infine, il caricabatterie ha un design girevole che permette di porre il telefono, utilizzando una sola mano, in un orientamento orizzontale o verticale.

Compatibilità e prezzi

La nostra prova su strada con un iPhone 13 Pro Max (il telefono con la Mela più pesante, dunque) è andata molto bene e il supporto/caricabatterie si è comportato sempre egregiamente. Compatibile con gli iPhone a partire dal modello 12, costa 50 euro.