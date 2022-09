X80 Pro, la prova del nuovo smartphone di vivo

Un comparto fotografico realizzato in collaborazione con ZEISS, un’ottima gestione della batteria, il sensore di impronte più grande sul mercato e un’assistenza post-vendita inclusa nel prezzo sono le caratteristiche principali di uno smartphone davvero completo Condividi

X80 Pro, nuovo smartphone top di gamma di vivo, a nostro avviso è uno degli smartphone più interessanti presentati durante l’anno. Dalle dimensioni generose, si presenta abbastanza leggero (219 grammi) e compatto e ha un comparto fotografico innovativo realizzato in collaborazione con ZEISS, un mega-lettore di impronte digitali e un’ottima gestione della batteria. Andiamo nel dettaglio. Le caratteristiche principali vivo X80 Pro ha un display da 6,78 pollici molto luminoso e fluido, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il sistema è gestito dal processore Snapdragon 8 Gen 1, a bordo troviamo 12 gigabyte di Ram (estendibili a livello software) e 256 di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Funtouch OS basato su Android 12: ci è sembrato veloce e completo, ha anche il software Smart Remote che permette al sensore a infrarossi di controllare tv, proiettori, condizionatori, e così via. Il dispositivo integra anche la più grande tecnologia di raffreddamento presente in commercio, ci spiegano, con una camera di vapore particolarmente ampia e ben 27 livelli di grafite in grado di assorbire il calore emesso (funzione che certamente alletterà i videogiocatori). Il riverstimento è lavorato in vetro Fluorite AG e il telefono è disponibile nel nero Cosmic Black.

Le foto che abbiamo scattato con vivo X80 Pro

Il comparto fotografico e i video leggi anche vivo V23 5G, lo smartphone che porta i selfie a un livello superiore Il cuore pulsante di vivo X80 Pro è il comparto fotografico, co-ingegnerizzato da ZEISS, in grado di rendere le funzionalità fotografiche di livello cinematografico. Sul lato posteriore del telefono troviamo - all’interno di una mattonella a rilievo decisamente molto visibile - un sistema a quattro camere: quella principale da 50 megapixel, una grandangolare da 48 megapixel, una periscopica da 8 megapixel e una fotocamera per ritratti da 12 megapixel con stabilizzazione Gimbal, che consente di migliorare la stabilità dei video; sotto lo schermo troviamo invece la fotocamera anteriore da 32 megapixel. Tutte le camere sono gestite dal chip vivo V1+ che lavora a stretto contatto con il processore e integra un sistema di intelligenza artificiale che gestisce la parte di imaging, mentre tutte le lenti sono state certificate da ZEISS e dotate del trattamento T* Coating “che migliora - spiegano - la trasmissione della luce e contribuisce a ridurre i riflessi”. Durante le nostre prove ci è piaciuto molto “giocare” con i filtri e le tante modalità ZEISS che permettono, ad esempio, di migliorare la resa del colore durante gli scatti (la modalità Colore Naturale ZEISS) o di girare video nel formato cinema 2,39:1 con una sfumatura ovale che ricorda quella delle lenti cinematografiche anamorfe (ZEISS Cinematic). E ancora: c’è la modalità Ritratto che integra la ZEISS Cinematic Style Bokeh per ricreare atmosfere classiche aggiungendo l’effetto sfocatura in secondo piano così come la modalità ZEISS Superb Night Camera in grado di migliorare la fotografia notturna. Molto soddisfacenti le foto e i video che abbiamo scattato sfruttando le tantissime modalità di registrazione, come si evince dalle nostre prove; non ci hanno convinto invece gli scatti con lo zoom spinto al massimo.