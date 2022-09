AMD presenta i nuovi processori Ryzen 6000, la nostra prova

Performance, efficienza energetica, durata della batteria, tecnologie di ultima generazione. Sono le caratteristiche principali della serie 6000 dei processori Ryzen di AMD, presentati quest’anno al CES di Las Vegas. Processori costruiti su un’architettura chiamata AMD Zen 3+ che abbiamo avuto modo di sperimentare testando il nuovo laptop ROG Strix G15 di Asus.

Potenza e gestione energetica

La serie Ryzen 6000, spiegano da AMD, garantisce prestazioni superiori del 30 per cento rispetto alla precedente generazione su laptop sottili e ultra-sottili. Tanti i campi di miglioramento, a partire da una gestione avanzata dell’alimentazione e da un’ottima efficienza energetica: a bordo, infatti, sono presenti fino a 50 nuove funzionalità che si adattano di volta in volta alle attività svolte e che sono in grado di garantire, ad esempio, fino a 24 ore di autonomia quando si guardano video, con una singola carica. Inoltre, secondo quanto dichiara AMD le CPU Ryzen 6000 sono in grado di usare fino al 30 per cento di potenza in meno quando si partecipa a una videoconferenza.

Pronto per le tecnologie di oggi e domani

La serie Ryzen 6000 è pronta per le tecnologie di domani: è in grado, infatti, di gestire periferiche che sfruttano lo standard PCIe 4.0 (che offre maggiore larghezza di banda e archiviazione più veloce), Ram di tipo DDR5 (ideale per calcoli e grafica), USB 4 (capaci di trasferire fino a 40 Gbps), Wi-Fi 6E di ultimissima generazione; inoltre, la scheda grafica AMD RDNA 2 integrata garantisce prestazioni super-fluide su qualsiasi gioco a 1080p. Tra le altre caratteristiche, la possibilità di migliorare l’audio di call e videochiamate grazie a una cancellazione avanzata del rumore che si avvale dell’intelligenza artificiale, il supporto per schermi premium e alle funzionalità di sicurezza di Windows 11 “Microsoft Pluton”.