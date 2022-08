Sprinter di Cellularline, auricolari per sport e tempo libero

Sprinter di Cellularline sono auricolari bluetooth molto comodi e ideali per fare sport ma anche per momenti di relax. Sono prodotti con materiali molto leggeri resistenti a pioggia e sudore. Ecco la nostra recensione

Grazie all’archetto in gomma aderiscono bene all’orecchio e non cadono alle sollecitazioni dei movimenti.

Ottima anche la durata, ben 9 ore di autonomia. Le cuffie Sprinter di Cellularline, grazie alla custodia che fa anche da power bank possono essere ricaricate fino a tre volte. Materiali molto leggeri resistenti a pioggia e sudore.

Con dei leggeri tocchi si possono cambiare le tracce, regolare il volume o gestire le chiamate. In generale l’ascolto della musica e le chiamate non hanno dato problemi, solo in presenza di molto vento qualche piccolo sgancio dell’audio. Il costo degli auricolari Sprinter è di quasi 60 euro.

Pro e Contro

PRO

Materiali

Comode

Resistenti a pioggia e sudore

CONTRO