Excitrus presenta la mega batteria portatile da 100W

Per chi ha bisogno di avere un caricabatterie portatile sempre carico e pronto a fornire energia, magari perché deve viaggiare, perché sa che si troverà in posti con scarsità di elettricità o per chi fa lavori che lo portano a stare molto all’aperto senza potersi collegare alla rete elettrica il marchio Excitrus specializzato in caricabatterie ha presentato il modello 100W Magnetic Wireless Power Bank, che ha una finitura in tessuto e ha la caratteristica di poter caricare fino a quattro accessori in contemporanea.

Le caratteristiche principali

Il power bank ha una capienza di ben 20.800 mAh. A bordo troviamo un tappeto di ricarica magnetica MagSafe per ricaricare in modalità wireless, due porte USB di tipo C e una porta USB tradizionale. Presente anche un display a due cifre che indica la percentuale di energia residua e delle icone che indicano se la carica sta avvenendo a velocità massima, bassa o wireless. Al momento questo è l’unico power bank da 100W sul mercato. Attraverso le porte USB-C è possibile caricare laptop, telefoni e tanti altri device in modalità veloce. Per coloro che, invece, scelgono di caricare oggetti più piccoli e meno energivori (come le cuffie o gli smart band) il power bank di Excitrus presenta una modalità a bassa potenza con ben otto livelli di sicurezza per assicurare che i dispositivi non si surriscaldino o non si carichino più del dovuto. A livello di prestazioni, la porta USB tradizionale assicura una ricarica veloce da 18W; le due USB di tipo C assicurano, invece, rispettivamente una carica fino a 100W e fino a 45W , una ricarica in entrata da 65W mentre una delle due USB-C ha anche una particolare compatibilità con la ricarica Samsung veloce.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Abbiamo fatto diverse prove, ricaricando smartphone, tablet, pc, cuffie wireless, smartwatch e la ricarica è sempre avvenuta con rapidità ed efficacia. Il power bank è in grado, ad esempio, di ricaricare un iPhone 13 Pro Max per ben tre volte, oppure un iPhone due volte insieme a un iPad Pro e a delle cuffie wireless. Interessante anche la possibilità, essendo magari in un hotel e avendo a disposizione solo una presa elettrica, di utilizzare la batteria portatile di Excitrus come hub di ricarica: da una porta prende energia mentre può utilizzare le altre due e la base wireless per ricaricare completamente tre prodotti. A sua volta il caricabatterie, nella nostra prova, è stato ricaricato utilizzando un adattatore tradizionale (abbiamo scelto l’adattatore USB di Apple per la ricarica di iPad Pro) dallo 0 al 100% in poco più di cinque ore (da 0 al 50% in tre ore). Unico piccolo lato negativo a nostro avviso: l’abbiamo trovato un po’ pesante, 547 grammi. 100W Magnetic Wireless Power Bank di Excitrus si acquista online a circa 100 euro.

Pro e Contro

PRO

Potente e affidabile

Permette di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente

CONTRO