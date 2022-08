realme GT Neo 3, la ricarica più veloce al mondo

Il biglietto da visita è chiaro: si ricarica al 50% in soli 5 minuti. realme Gt Neo 3 è il più veloce al mondo per ricarica. Il design è molto sportivo, ispirato al mondo delle corse. Con la sua cover a strisce verticali ricorda le iconiche auto da competizione. Ecco la recensione

Tre le versioni: blu con strice bianche, bianco con strisce nere e total black.

La scocca è in policarbonato, effetto opaco che non trattiene le impronte. Un vestito bello da vedere che ricorda le auto da corsa.

Una ricarica super veloce

All'interno della confezione troviamo anche una cover trasparente, un cavetto e il caricatore da 150 watt. Quest'ultimo accessorio permette una ricarica da 0 al 50% in soli 5 minuti, e da 50% al 100% in 15 minuti. La batteria è garantita fino 1600 cicli di ricarica. La versione da 150 watt si ricarica velocemente ma dura meno nell'arco della giornata, per chi invece punta ad una durata quotidiana rinunciando alla ricarica veloce c'è la versione da 80 watt.

Le caratteristiche

Lo schermo di realme Gt Neo 3 è un amoled da 6,7 pollici con risoluzione full hd+ a 120 hertz. Si comporta bene e non incide sul peso dello smartphone: solo 188 grammi.

Il cuore di GT Neo 3 è il processore Mediatek 8100. Nessun problema riscontrato, la navigazione tra le applicazioni risulta molto fluida. E poi non riscalda grazie al sistema di dissipazione del calore.



Foto e video

realme GT NEO 3 è dotato di tripla fotocamera. Una principale che utilizza il sensore Sony IMX 766 da 50MP. Le altre due fotocamere sono un obiettivo ultra-wide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Le foto scattate con la camera principale sono più convincenti e affidabili sia in esterno che all'interno, un po' meno le macro. Lo zoom accettabile fino a 6 x, poi sgrana. Buoni anche i video girati in 4k.

Per quanto riguarda i costi la versione top da 150 watt costa quasi 700 euro, con 100 euro in meno c'è la versione da 80 watt.