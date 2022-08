Yeedi, la prova del nuovo robot che aspira e lava vac 2 pro

La casa di Shenzhen ha presentato un nuovo robot aspirapolvere che pulisce in maniera soddisfacente, lava per terra ed è in grado di evitare in maniera intelligente gli ostacoli. A parte si può acquistare anche una comoda stazione di svuotamento automatico della polvere

Yeedi, marchio cinese specializzato in aspirapolveri robot con sede a Shenzhen, ha presentato in Italia la nuova serie vac 2, che a prezzi accessibili offre un sistema di pulizia efficace in grado di evitare gli ostacoli e schivare intelligentemente gli oggetti sul pavimento, insieme a una tecnologia di lavaggio delle superfici che utilizza un meccanismo a oscillazione. Due i modelli, vac 2 e vac 2 pro, noi abbiamo provato la versione pro.

Le caratteristiche principali

vac 2 pro di Yeedi si presenta come un normale robot aspirapolvere dalla forma rotonda. Di colore bianco, ha in dotazione una sua base di ricarica ma è possibile acquistare separatamente anche una self-empty station, una stazione di svuotamento, che contiene un sacchetto auto-sigillante per la polvere da 2,5 litri: in questo modo il robot “si autogestisce” per un mese, svuotando lo sporco nella base e risultando dunque subito pronto, dopo una sessione di aspirazione, per ricominciare a lavorare. Una volta installato il robot, l’accoppiamento e la configurazione attraverso l’app sono molto semplici. Durante il primo utilizzo il robot effettua una mappatura della casa, in modo da ricreare un maniera abbastanza accurata una piantina all’interno dell’app: questo servirà, poi, al robot per orientarsi, offrendo all’utente la possibilità di stabilire quali zone pulire e quali evitare. La caratteristica dei robot vac 2 è il rilevamento intelligente degli oggetti con tecnologia 3D (ciotole per animali, scatole, scarpe, giocattoli), che permette loro di schivarli. vac 2 pro è anche in grado di riconoscere tappeti o moquette: eviterà di attivare la funzione di lavaggio e aumenterà quella di aspirazione per una pulizia più efficace. Tramite app è possibile impostare la potenza di aspirazione, controllare il livello della batteria (nelle nostre prove è adeguata a una casa di medie dimensioni), controllare il flusso dell’acqua. Sì, perché vac 2 pro oltre ad aspirare polvere e sporcizia è in grado anche di lavare per terra grazie a un sistema a movimento oscillante, che si muove avanti e dietro “imitando” la pulizia a mano (“ma cinque volte più veloce”, spiegano dalla casa madre). Tra le altre interessanti opzioni c’è la modalità “non disturbare”, che evita che la base auto-svuotante (che è un po’ rumorosa quando aspira la sporcizia dal robot) si attivi di notte.

La nostra prova

Molto veloce e semplice l’accoppiamento tra robot e app (l’applicazione genera un QR code che viene “letto” dalla telecamera del robot e il gioco è fatto). Abbiamo trovato certamente efficace l’aspirazione e la pulizia: con un gatto a pelo lungo in casa un robot che parte in automatico al mattino, pulisce e poi ritorna da solo alla base è certamente molto utile. Un po’ di pazienza è richiesta, a nostro avviso, per la prima scansione della casa: il robot nella nostra prova ha indugiato per diverso tempo sulle porte-finestre e in un paio di casi, durante la prima ricognizione, è andato a sbattere contro la sua stessa stazione di ricarica (niente che, immaginiamo, non si possa risolvere con un aggiornamento software). Molto comoda la stazione di svuotamento automatico della polvere, che ci permette di dimenticarci di dover svuotare quotidianamente il serbatoio dello sporco del robot.

Disponibilità e prezzi

Il prezzo di yeedi vac 2 pro è di 449,99 euro mentre la versione 2, più economica, costa 349,99 euro. La stazione di ricarica self-empty station si acquista, invece, a parte al prezzo di listino di 199,99 euro. Yeedi ha lanciato un programma “di riparazione swap” che consente ai clienti, ci spiegano, “di scegliere di scambiare la propria unità con una nuova invece che ripararla, entro il periodo di garanzia”.

Pro e Contro

PRO

Efficace nell’aspirazione e nel lavaggio

App semplice e comoda da utilizzare

CONTRO