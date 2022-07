OnePlus 10 Pro, la recensione del nuovo top di gamma

Design arrotondato, sottile e leggero, la seconda generazione di fotocamere progettate insieme ad Hasselblad, l’iconica ricarica super-veloce e un ottimo display a 120 Hz. Sono le caratteristiche principali di OnePlus 10 Pro, smartphone di punta dell’azienda cinese - che ormai fa parte della famiglia OPPO - per il 2022. Uno smartphone che avevamo visto in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona a febbraio e che è stato presentato ufficialmente in Europa, India e Nord America a inizio aprile. L’abbiamo messo a dura prova per quasi un mese.

Le caratteristiche principali

Il telefono è scattante e veloce grazie al nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform. Due i tagli di memoria Ram - 8 e 12 gigabyte - mentre lo spazio di archiviazione varia tra i 128 e 256 giga in base alla versione scelta. Display QHD+ Fluid AMOLED da 6,7 pollici, frame rate dello schermo dinamico fino a 120Hz, ottima a nostro avviso la luminosità e la resa dei colori, anche sotto il sole cocente di questa estate. Come sempre molto interessante il comparto batteria, da ben 5.000 mAh, ben bilanciato e che anche sotto sforzo riesce a superare brillantemente la giornata di lavoro. Batteria che grazie alla ricarica SUPERVOOC da 80W con caricabatterie e iconico cavo rosso inclusi si ricarica dallo 0 al 100%, nella nostra prova, in soli 37 minuti (15 minuti per arrivare al 49%, 30 minuti per arrivare al 90%): il tempo, insomma, della colazione e della doccia la mattina. Presente la funzione Smart Charge Protection per preservare la salute della batteria, e la ricarica wireless.