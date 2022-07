Disegnato dall’architetto Fabio Novembre come una rappresentazione, in piccolo, di un borgo italiano, con la sua piazza e le sue botteghe, il nuovo spazio all’interno del Centro commerciale Porta di Roma si estende su oltre 6.500 mq

Un tempio della tecnologia volto all’innovazione, alla formazione, all’intrattenimento. Con questo slogan ha aperto a Roma Mediaworld Tech Village, spazio ideato da Mediaworld e disegnato dall’architetto Fabio Novembre e il suo studio, all’interno della Galleria commerciale Porta di Roma.

Dalla formazione agli acquisti

Mediaworld Tech Village, ci spiegano, è un “experience center” di oltre 6.500 mq volto all’innovazione, con 140 tra esperti e consulenti. I visitatori possono scoprire e testare in anteprima prodotti, chiedere consigli e ricevere formazione nell’ambito dei prodotti per la casa, per l’ufficio, per il tempo libero e le varie professioni. Presenti anche aree dedicate agli eventi e all’intrattenimento.

Una piazza con le sue botteghe

Il Tech Village è organizzato come una piazza, con i porticati esterni che ospitano 18 botteghe tecnologiche dove si trovano le sezioni dedicate a ciascun ambito dell’elettronica gestite dai brand partner. L’area centrale è animata dal “mercato” mentre nel cuore della piazza prendono forma le aree eventi ed experience, “in uno spazio - spiega l’architetto Fabio Novembre - pensato per guidare le persone in un’esperienza emotiva e di incontro umano. Anche i materiali, gli arredi e i colori sono stati scelti per accompagnare verso la scoperta e la conoscenza, con il legno naturale che domina l’area delle botteghe e il rosso tipico dell’insegna delle pareti e delle pavimentazioni”. “Il Tech Village - racconta Luca Bradaschia, amministratore delegato di Mediaworld Italia - è stato ideato come un hub esperienziale, poliedrico e contemporaneo, format innovativo che permette di rispondere a diversi obiettivi, dall’entertainment alla formazione, per rendere semplice e alla portata di tutti la tecnologia e allo stesso tempo - prosegue - soddisfare le nuove esigenze dei clienti”. Il Tech Village è il terzo aperto in Europa dal gruppo dopo quelli di Milano e Rotterdam, con l’impegno, insieme ad altre aperture nel corso dell’anno e alle modernizzazioni di 40 punti vendita già attivi, “di creare valore e mantenere una connessione con l’intero territorio, continuando ad introdurre format innovativi, in sinergia con l’e-commerce”, spiegano dal gruppo.