Cookeo e I-Companion, Moulinex porta lo chef in cucina

Moulinex lancia due nuovi arrivati nella gamma di soluzioni pensate appositamente per rivoluzionare il modo di cucinare, intuitivo e interattivo e seguendo tutti i gusti, dai più semplici ai più elaborati: I-Companion Touch XL, la versione più hi-tech del robot multifunzione ideale per i perfezionisti in cucina, e Cookeo Touch Wi-Fi, il multicooker pratico, facile e veloce, per chi desidera ottenere ottimi risultati in poco tempo. Stefano Cau, Amministratore delegato Groupe SEB: "Con uno chef abbiamo sviluppato anche dei ricettari e ricette specifiche che sono installate all'interno dell'app e del prodotto stesso in cui l'utente può interagire e ottenere risultati veramente da chef".

Con Cookeo piatti pronti in poco tempo Cookeo Touch WiFi grazie al suo design sembra venuto dallo spazio, ha delle linee molto moderne. È pensato per chi ha poco tempo per cucinare ma non rinuncia a mangiare sano ma con gusto. Dotato di 13 modalità di cottura tra pressione, vapore, slowcooking, stufatura, rosolatura, riscaldamento, mantenimento al caldo. Novità assoluta è la modalità di cottura a pressione espressa: in pochi minuti verdure cotte a puntino. Noi abbiamo provato a cucinare una caponata alla trapanese. Una volta scelta la ricetta da app o direttamente dal display del cookeo, basta seguire tutti i passaggi. In 25 minuti il piatto è super riuscito. Piccolo neo è che nell'esecuzione della ricetta alcuni passaggi tecnici si danno per scontati. Il recipiente con capacità da 6 litri, permette pranzi e cene fino a 6 commensali. Secondo noi è ideale sia in cucina ma anche fuori, per esempio in vacanza o in campeggio. Il prezzo di listino è di 569,99 euro (ma online si trova anche scontato). Cookeo, Pro e Contro Pro

I-Companion, robot tuttofare I-Companion Touch XL è il robot da cucina a 360 gradi. Trita, mescola, impasta, monta, rosola e cuoce. Ha 13 regolazioni di velocità e 14 programmi automatici. Ha 7 accessori dedicati: Tritatutto, Lama per Impastare/Macinare, Frusta, Mixer, Accessorio XL per la Base e Cestello Vapore e Bilancia Connessa. Quest’ultima rappresenta una novità assoluta per il robot di Moulinex e consente di essere ancora più precisi durante le diverse fasi di preparazione degli ingredienti, trasmettendo le misurazioni tramite Bluetooth e offrendo anche nuove idee sulla base del peso degli alimenti a disposizione. Per i più esigenti sono inoltre disponibili ulteriori accessori compatibili: tagliaverdure, vaporiera, mini recipiente e vasetti per pappe e kit pasticceria. Si connette al WiFi di casa e anche qui abbiamo un display touch dove possiamo consultare le ricette e metterle in pratica. Si possono cucinare moltissimi tipi di piatti, dall'antipasto al dolce. Noi abbiamo provato una ricetta semplice che piace molto ai bambini: il purè. In pochi semplici passi, tutti spiegati passo dopo passo sul display, il piatto è ben riuscito. I-Companion Touch XL costa 1.199,99 euro. I-Companion, Pro e Contro Pro Design

Parola di Chef Bruno Barbieri Abbiamo chiesto allo chef stellato Bruno Barbieri se è vero che con Cookeo e I-Companion c'è uno chef dentro e se si può aspirare magari a diventarlo. Lui ha risposto così: "La tecnologia è importante però dentro a questi macchinari c'è veramente uno chef e per diventarlo servono delle idee, perchè attenzione le macchine fanno la loro parte ma dentro ci devi mettere delle idee e degli ingredienti soprattutto buoni".