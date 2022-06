Slim Folio, il test della cover-tastiera per iPad di Logitech

La cover protegge il tablet con la Mela e permette di scrivere come se si utilizzasse un laptop. La nostra prova per lavoro e svago

Slim Folio è la custodia per iPad di Logitech in grado di trasformare il tablet con la Mela in un laptop in pochi istanti. Compatibile con gli iPad di settima, ottava e nona generazione (quindi con i modelli commercializzati dal 2019 in poi) il prodotto protegge il tablet e, allo stesso tempo, permette di scrivere con la tastiera come se si stesse utilizzando un computer tradizionale.

Le funzioni principali

Logitech Slim Folio si collega all’iPad magneticamente e sfrutta la connessione Bluetooth. Tre le modalità di utilizzo, oltre a quella che chiude e protegge il tablet da urti e graffi (nota molto positiva, protegge anche gli angoli, che sono il vero “tallone d’Achille” dei tablet): modalità disegno per scrivere, disegnare o prendere comodamente appunti con una penna come Apple Pencil; modalità digitazione per scrivere (ma anche per guardare film o serie tv); modalità lettura per leggere libri e articoli. Abbiamo trovato la scrittura comoda grazie ai tasti ben distanziati tra loro. Sempre utile la riga superiore di tasti appositamente creata per iPad OS attraverso cui accedere alle funzioni più comuni tra cui volume, luminosità, ritorno veloce alla Home, Siri, blocco di sicurezza, ricerca e controlli audio e video. Presente anche un alloggiamento per Apple Pencil, Logitech Crayon o altri tipi di penna.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Durante la nostra prova, per lavoro o per svago, abbiamo trovato molto buoni i materiali, con la cover che grazie anche ai potenti magneti rimane ben chiusa. Tra le caratteristiche che ci hanno convinto anche la funzione di accensione e spegnimento automatico di Slim Folio che attiva iPad ogni volta che si apre la custodia e lo disattiva quando la si chiude, consentendo di risparmiare batteria. Batteria sostituibile “a bottone” che, secondo la casa madre, ha una durata fino a quattro anni (basata su 2 ore di digitazione al giorno) grazie all'utilizzo del protocollo Bluetooth Low Energy. A livello di peso e maneggevolezza abbiamo invece trovato la tastiera un po’ pesante (circa 800 grammi) e spessa, andando quasi a triplicare lo spessore dell’iPad. Altro lato che non ci ha convinto, abbiamo trovato un po’ “macchinoso” l’accoppiamento iniziale, con le istruzioni che non ci sono sembrate chiarissime. A nostro avviso Slim Folio è particolarmente adatto a tutti coloro che utilizzano il tablet principalmente come un sostituto del laptop. Due gli anni di garanzia della casa, Logitech Slim Folio ha un prezzo di listino di 103,99 euro.

Pro e Contro

PRO

Materiali e funzionalità

CONTRO