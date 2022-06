UOSE è una app in cui un amante della corsa non è bombardato da post o pubblicità di cui non ha interesse o dove chi fa snowboard non riceve notizie su sport diversi da quello che pratica. UOSE non è un social network ma uno spazio dove creare e far crescere una community verticale: gli utenti ricevono e condividono contenuti specifici e di qualità, acquistano prodotti e servizi, si ritrovano insieme con persone che hanno interessi comuni e possono perfino organizzare eventi, tutto in un unico luogo virtuale.

Un'app italiana nata a Dubai

La startup, italiana, è stata incubata dalla Dubai Future Foundation tramite il supporto dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e del Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale. Presso la Dubai Future Foundation, con vista sul Museum of the Future, uno degli edifici più iconici al mondo con scritte in lingua araba che ispirano alla realizzazione di un futuro migliore, UOSE ha realizzato un percorso di crescita che l’ha proiettata sul palcoscenico internazionale. “La Dubai Future Foundation per noi ha strutturato un percorso formativo che ci ha permesso di crescere, ci hanno aiutato a migliorare il business model, ci hanno dato il Golden Visa a titolo individuale per poter agire al meglio negli Emirati Arabi Uniti al fine di aprire la nostra sede anche a Dubai”, ci racconta il founder e CEO Alessio Troilo.

Un'app "diversa alle altre"

Ora, dopo un percorso lungo due anni UOSE è finalmente scaricabile su App Store e Google Play, oltre che utilizzabile da desktop. Si tratta di un'app diversa dalle altre, ci spiegano, "perché il nostro team monitora che le community vengano alimentate con frequenza e gli utenti possano filtrare i contenuti per tematiche e scrivere direct-messaging, mentre il moderatore ha strumenti che danno ai partecipanti contenuti esclusivi; l’app, inoltre, offre circuiti di pagamento internazionali certificati".

Il supporto per gli eventi dal vivo

UOSE è anche uno strumento avanzato per le gestione degli eventi. “Abbiamo supportato l’organizzazione del Campionato italiano di Beach Volley fornendo agli organizzatori uno spazio online nel quale gli atleti potevano iscriversi, prenotare alloggi e ristoranti convenzionati, merchandising, aggiornamenti sull’evento in corso e materiale fotografico e video ricordo alla fine dell’evento” aggiunge Troilo.

Il decalogo degli strumenti che UOSE offre per le community

Dispone di una bacheca nella quale pubblicare i contenuti esclusivi; Offre una sezione “Info” nella quale si descrive l’attività svolta, e si possono condividere contenuti multimediali, dai video ai podcast ai documenti testuali; C'è un forum nel quale gli utenti possono pubblicare o leggere contenuti e ricevere notifiche su tematiche verticali; Crea eventi, legati a gruppi e ad eventi specifici; Ha un "negozio online" completamente personalizzabile per gestire la vendita di beni e servizi, compreso il pagamento integrato all’interno della piattaforma; 6. È dotata di una Global Search con filtri attivi per cercare contenuti all’interno del portale e la possibilità di monitorare solo i contenuti di interesse per l’utente; Non promuove contenuti personali (i profili utenti sono minimalistici), al contrario dispone di una sezione fiere/ecosistemi che aggrega gli utenti per padiglioni virtuali e aree tematiche; Dispone di un sistema di messaggistica diretta; Ha un servizio di prenotazione dedicato agli esercenti; Promuove un utilizzo coscienzioso e moderato allo scopo di trarne il giusto beneficio.

Dal crowdfunding all'ampliamento verso altri paesi

Dopo l’esperienza di Dubai, UOSE ha vinto il bando di Invitalia Smart Money che la porterà nei prossimi mesi al lancio di una campagna di raccolta fondi tramite equity crowdfunding con l’obiettivo di raccogliere un milione e mezzo di euro per nuovi sviluppi tecnologici. Inoltre sta attivando una rete di agenti composta da più di mille figure professionali (sono tante le posizioni aperte sul sito per ampliare il team) per crescere e diffondersi, non solo in Italia e negli Emirati Arabi, ma anche in altri paesi del mondo.