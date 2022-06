Motorola Edge 30, uno smartphone super sottile

Motorola va sul sottile. Il suo edge 30 è lo smartphone 5G più slim nella sua classe. Uno spessore di soli 6,79 millimetri. E anche il peso non scherza, solo 155 grammi. Praticamente quando lo hai in tasca non senti di averlo. La nostra prova

Edge 30 di Motorola ha un display OLED full hd da 6,5 pollici di ottima resa. Il suo motore è un processore Snapdragon 778+ 5G, con Ram da 8 GB e memoria a scelta da 128 o 256 GB. Grazie a questa combinazione lo smartphone è fluido e si comporta bene anche nelle sessoni di gioco.

Buon rapporto qualità-prezzo

Il prezzo per quello che offre è molto competitivo, a poco meno di 400 euro è un prodotto da tenere sicuramente in considerazione. La batteria è di "soli" 4.020 mAh che sotto stress con gioco, lavoro e musica nei nostri test non ci ha permesso di arrivare a fine giornata. Ma non si può chiedere la Luna, parliamo sempre di un device con spazi contenuti. Nella confezione, però, è presente un caricatore da 33W che ricarica in 45 minuti. Non c'è, invece, la ricarica wireless.

Non è un camera-phone

Il comparto fotografico si compone di tre fotocamere: quella principale da 50MP stabilizzata otticamente, una camera ultra-grandangolare con Macro Vision e un sensore di profondità da 2 MP. Frontalmente una camera da 32 MP. Edge 30 non è un "camera-phone" ma le foto sono più che accettabili. Meglio negli ambienti luminosi o all'aperto. Lo zoom 10x, invece, sgrana. Buoni i video in 4K, immagini ben definite e stabili. Con Motorola Edge 30 è inoltre possibile sfruttare tutte le potenzialità di Ready For per connettersi a monitor e tv. Buono anche l'audio stereo Dolby Atmos.