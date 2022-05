OLED evo e QNED: LG lancia la collezione 2022 di televisori

Tecnologie avanzate, nuove funzionalità e immagini luminose, nitide e profonde racchiuse in tv sottili ed eleganti. Ecco tutti i dettagli della nuova linea presentata dall’azienda sudcoreana Condividi

OLED evo e QNED. Sono le due parole chiave che descrivono la collezione 2022 di televisori LG che, come ci spiega Alessandro Zearo, Product e Brand Marketing Senior manager di LG Electronics Italia, che ci ha fatto da Cicerone nel mondo dei nuovi modelli, “rappresenta un’offerta completa che permette al brand di rinnovare il proprio impegno nell’offrire un’esperienza di visione straordinaria attraverso una qualità delle immagini sorprendente, tecnologie avanzate e nuove funzionalità". Ma andiamo nel dettaglio delle tecnologie e dei nuovi modelli presentati. I televisori con tecnologia OLED evo LG, ci spiegano, è stata pioniere dell’OLED e nel corso degli ultimi nove anni ha sviluppato una profonda esperienza che le ha permesso di far nascere la nuova tecnologia OLED evo, che quest'anno arriva sia sulla serie G2 che sulla serie C2 di televisori. Tre gli elementi principali: il nuovo processore α9 di quinta generazione, il pannello OLED e il sistema operativo proprietario webOS. I nuovi tv sono disponibili nella serie C2 (nelle dimensioni 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici) e nella serie G2 (che attraverso il Gallery Design permette di montare la tv a filo muro grazie alla staffa inclusa) che arriva nei tagli da 55, 65, 77, 83 e 97 pollici. A completare la collezione la serie B2 (55, 65, 75 pollici), A2 (48, 55, 65 e 77 pollici) e il potente Z2, unico OLED 8K sul mercato disponibile nei tagli da 88 e 77 pollici. Modelli che si caratterizzano per un design sottile e minimalista in grado di arredare una camera o un salotto.

Tra le novità presenti nei televisori OLED evo, l’introduzione quest’anno di due tecnologie (Brightness Booster Max per la serie G2, Brightness Booster per la serie C2) che permettono di raggiungere luminosità superiori fino al 30 per cento in più rispetto a un OLED LG tradizionale. Il processore sfrutta il deep learning per migliorare le prestazioni di upscaling (dunque per portare a livelli qualitativi superiori anche immagini di qualità più bassa) e offrendo ai video più profondità, più nitidezza, più dettagli. Introdotta anche una funzione che attraverso l’intelligenza artificiale permette di adattare la luminosità dei contenuti a quella che il pannello è effettivamente capace di esprimere. Infine, funzionalità adatte particolarmente al cinema e ai videogame: la tecnologia Dolby Vision IQ con Precision Detail, in grado di sfruttare tutto il potenziale dei contenuti Dolby Vision, rivelando dettagli impercettibili fino ad ora nelle aree più scure; altoparlanti con suono Dolby Atmos e una modalità Dark Room (indicata soprattutto per i gamer) che regola la luminosità per migliorare l’esperienza quando si gioca a luci spente.