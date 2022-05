Gran Turismo 7, l'intramontabile simulatore di guida

Gran Turismo affascina da ben 25 anni nuovi e vecchi player. Forse perché si ha la possibilità di rivivere il passato con le vetture storiche ma di cavalcare il presente con le ultime macchine da corsa. Fatto sta che dalla prima uscita questo titolo è sempre top nelle vendite. Anche le auto sono curate nei minimi particolari. La grafica è super, peccato che ancora non si riescano a migliorare gli effetti degli incidenti sulle vetture: per la serie, se vai contro il muro la macchina riporta solo piccoli graffi. Per la prima volta Gran Turismo 7 introduce grazie all'intelligenza artificiale il cambiamento del tempo e del meteo in maniera dinamica. Per i possessori di PlayStation 5 il divertimento raddoppia grazie al Dual Sense, la funzione del feedback tattile permette di percepire effetti come le vibrazioni dell'auto e il cambio di marcia.

Contenuti e aggiornamenti

Su Gran Turismo 7 c'è la modalità Carriera, dove si possono esplorare ben 90 tracciati. Poi ci sono le patenti divise in 5 categorie, l'arcade, la prova a tempo e la gara libera. Piacevole la Music Rally dove si gioca a tempo di musica. Nel primo grande aggiornamento per PS4 e PS5 nuovi contenuti e più modi per ottenere crediti e accorgimenti grafici.