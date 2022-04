realme 9 Pro+, lo smartphone che “cattura la luce”

Tempo di novità per realme, il brand di smartphone che si definisce “il marchio in più rapida crescita al mondo”, che ha recentemente presentato la serie realme 9 Pro e anche la nuova serie GT2, di cui parleremo in un articolo a parte. La 9 Pro è una serie che si concentra molto sul comparto fotografico, sulle prestazioni premium, su un processore performante e uno schermo di alta qualità a un prezzo interessante. Due i telefoni: realme 9 Pro e 9 Pro+ (oggetto di questa recensione).

Le caratteristiche principali

realme 9 Pro+ è un telefono particolarmente adatto a chi ama fotografare e che si pone l’obiettivo - con lo slogan “Cattura la luce” e un comparto fotografico molto interessante - di rendere tutti gli utenti artisti o fotografi professionisti. Il processore del 9 Pro+ è un MediaTek Dimensity 920 5G. A bordo troviamo un display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90Hz che offre immagini luminose e colori brillanti e due buone casse stereo. La batteria da 4.500 mAh grazie alla tecnologia Super Dart Charge da 60W si ricarica - con il caricabatterie incluso nella confezione - da 0 al 100% nella nostra prova in 50 minuti (si arriva al 76% in 30 minuti e al 93% in 45 minuti). Tra le caratteristiche che ci hanno più colpito, la possibilità di utilizzare il lettore di impronte digitali sotto lo schermo per rilevare anche la frequenza cardiaca, un sistema di raffreddamento (ottimo per i gamer) a camera di vapore e un motore “a vibrazione lineare orizzontale” che offre un feedback aptico molto piacevole e per niente fastidioso, ad esempio, quando scriviamo sulla tastiera. Il sistema operativo è realme UI 3 basato su Android 12 al cui interno troviamo finestre flessibili, utili per il multitasking, e una barra laterale multifunzione attraverso cui aprire le applicazioni più utilizzate.

Il comparto fotografico e l’indagine AstraRicerche

Grande attenzione è stata data, come dicevamo, al comparto fotografico, tanto che insieme allo smartphone realme ha commissionato ad AstraRicerche uno studio su italiani e fotografia. realme 9 Pro+ adotta una fotocamera dotata di tecnologia ProLight Imaging alimentata dal sensore Sony IMX766 (presente in altri smartphone di fascia più alta) con doppia stabilizzazione (ottica per le foto, digitale per i video) e tecnologia di cancellazione del “rumore” (per rumore si intendono le imperfezioni della fotografia digitale) con intelligenza artificiale. La tecnologia ProLight Imaging, in particolare, “sfrutta in modo intelligente - ci spiegano - il sensore fotografico abbinandolo ad algoritmi avanzati di riduzione del rumore digitale e a un doppio sistema di stabilizzazione”. E a proposito di riduzione del rumore, quando si scatta una foto “lo smartphone cattura una raffica di fotografie e utilizza un algoritmo di media delle immagini per trovare le differenze e rimuovere le imperfezioni”. Il comparto fotografico ci ha convinto: buone e dai colori brillanti le foto che abbiamo scattato in diverse condizioni di luce, alla Scala di Milano o durante una gita a Genova; ben stabilizzati anche i video. A proposito dello studio AstraRicerche sul rapporto tra italiani e cellulare, presentato dal direttore dell’istituto Cosimo Finzi, i dati salienti rilevano (1.005 gli intervistati tra i 15 e i 65 anni) che fotografare con lo smartphone è ormai diventato un gesto quotidiano, con il 38,4 per cento degli intervistati che ha dichiarato di scattare fotografie con lo smartphone più volte al giorno. Tra i soggetti preferiti vi sono i paesaggi (tramonti e albe in primis) e le persone. Tra le problematiche emerse, invece, solo il 41 per cento degli intervistati si è detto realmente soddisfatto dello smartphone che ha in tasca e più di un italiano su due ha avuto problemi a scattare foto con basso livello di luminosità.

Le altre novità di realme e il realme 9 Pro

In Italia, ci ha spiegato Franco Chen, country manager di realme Italia, abbiamo il 10 per cento di market share, e in un anno abbiamo ottenuto risultati importantissimi, per questo siamo molto entusiasti. “Un risultato – aggiunge ai nostri microfoni – che conferma l’apprezzamento dei nostri utenti nei confronti delle nostre idee e dei nostri prodotti e soprattutto verso una tecnologia di livello alto ma accessibile”. Un argomento, quello dell’attenzione ai consumatori, toccato anche del Senior Vice President Italy di realme Italia Pietro Paolo Rimonti, secondo cui “realme è differente rispetto agli altri brand perché sono differenti le persone che fanno e vendono i telefoni”. Oltre al realme 9 Pro+ che abbiamo avuto modo di provare realme ha presentato anche un altro smartphone: stiamo parlando di realme 9 Pro che non è un telefono dalle caratteristiche meno interessanti del fratello Pro+: ha infatti un display con aggiornamento fino a 120Hz, un processore SnapDragon 695 (anch’esso 5G), una fotocamera da 64 megapixel e una batteria da 5.000 mAh.

Verdetto, disponibilità e prezzi

A nostro avviso dunque realme ha fatto un ottimo lavoro nel creare una serie di livello medio dal prezzo accessibile e con tante caratteristiche premium: abbiamo trovato il 9 Pro+ molto comodo da impugnare (è spesso solo 7,99 millimetri) e da utilizzare, buono il comparto fotografico. Manca, invece, una certificazione IP contro polvere e acqua e la memoria non è espandibile. Realme 9 Pro+ è stato progettato da realme Design Studio con tre varianti di colore (Aurora Green, Midnight Black e Sunrise Blue) e porta sul mercato un design innovativo in grado di cambiare colore se posto sotto la luce del sole (o sotto dei raggi ultravioletti). Il prezzo di listino è certamente concorrenziale: 399,99 euro per la versione con 6 gigabyte di Ram e 128 di spazio di archiviazione, 439,99 euro per la versione con 8 giga di Ram e 256 di spazio di archiviazione.

Pro e Contro

PRO

Design e comparto fotocamere

Prezzo accessibile

CONTRO