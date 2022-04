Motorola Edge 30 Pro, completo e potente

È l'ultimo modello della famiglia Edge di casa Motorola: il 30 Pro. Uno smartphone molto interessante per le molteplici qualità. Noi di Now lo abbiamo provato per voi. Ecco la recensione

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 di prima generazione con GPU Adreno 730 l'Edge 30 Pro di Motorola è molto potente e veloce. Lo si vede quando si naviga nei menu, dall'apertura delle app e dalla modalità gioco. Grazie all'ampio display pOLED FullHD+ da 6,7 pollici, si gioca bene e la visione dei contenuti non delude. ll sistema operativo è Android 12.

Bel vestito!

Bello anche esteticamente, con la scocca satinata di grande effetto e che non lascia impronte. Lo smartphone è dual sim ma non supporta l'espansione di memoria che resta fissa a 256 Gb. La batteria è da 4.800 mAh con una buona autonomia. Utile nelle impostazione la possibilità di limitare la carica quando lasciamo lo smartphone collegato per molte ore. In questo modo la carica si fermerà all'80 per cento per presevare la vita della batteria. Una cosa molto importate: ha la ricarica wireless.

Foto ok all'aperto

Ed ecco la parte più attesa: il comparto foto. Motorola Edge 30 Pro, monta un sensore da 50 MP stabilizzato, uno secondario grandangolare sempre da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Gli scatti che abbiamo fatto ci convincono molto quando ci troviamo in condizioni di buona luce e all'aperto. Un po' meno quando c'è poca luce o usiamo lo zoom. Per i selfie la fotocamera frontale è da 60 MP che realizza buoni scatti anche se i volti sembrano un po' "incipriati". Infine si posso fare video in 8k e 4k.

Motorola Edge 30 Pro si trova in due colorazioni e da listino il costo è di 849 euro e 90