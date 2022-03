“Supera ogni Sfida”: Xiaomi presenta la serie Redmi Note 11

L’associazione nasce ispirandosi alla storia di Bebe Vio , che dall’età di undici anni si è trovata ad affrontare numerose sfide per praticare il suo amato sport, la scherma: sfide che poi ha vinto raggiungendo importantissimi traguardi tra cui le medaglie d’oro alle paralimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020. Per lanciare la nuova serie di smartphone Xiaomi ha scelto cinque ragazzi con cinque storie molto interessanti di passione per la vita e lo sport: Edoardo Giordan (classe 1983, fa parte della Nazionale di Scherma paralimpica nelle specialità Sciabola e Spada), Elisa Spediacci (del 1990, nazionale di Sitting Volley femminile), Emanuele Lambertini (classe 1999, fa parte della Nazionale di Scherma paralimpica nelle specialità di Fioretto e Spada), Riccardo Bagaini (del 2000, membro della Nazionale di Atletica paralimpica) e Vittoria Bianco (classe 1995, Nazionale di Nuoto paralimpico). Loro sono i volti della campagna digital su Instagram e Tiktok che, partendo dalle caratteristiche di punta della serie Redmi Note 11, mira a valorizzare le loro storie.

Si chiama “Supera ogni sfida” ed è uno slogan a doppio senso: riguarda, infatti, le sfide che si possono superare con la nuova serie di smartphone Redmi Note 11 Series sia la campagna organizzata da Xiaomi che vede come protagonisti i volti di art4sport , Onlus che si occupa di supportare e promuovere lo sport agonistico in favore del benessere fisico e psicologico di ragazzi con disabilità portatori di protesi di arto.

Le voci dei protagonisti

La campagna Super ogni Sfida è composta da 5 video brevi dedicati proprio ai cinque protagonisti e al loro modo di superare le sfide. “Abbiamo scelto di fare qualcosa per i ragazzi con amputazioni - spiega la presidente di art4sport e mamma di Bebe Vio Teresa Angela Grandis - dando loro i ‘pezzettini’ mancanti per fare attività sportiva. Per noi - continua - non è importante che tutti diventino dei campioni, ma che facciano sport”. Prossima sfida di art4sport è Fly2Paris, progetto che con l’aiuto di preparatori atletici, tecnici e nutrizionisti aiuterà i ragazzi ad avvicinarsi alle prossime Olimpiadi.

“Per me lo slogan ‘Supera ogni Sfida’ - ha raccontato a Sky TG24 la nuotatrice Vittoria Bianco - significa non abbattersi e avere il coraggio di andare avanti. All’inizio è difficile riuscire ad accettare le difficoltà ma subito dopo ho capito che bisogna andare avanti. Per me - continua - l’acqua è un elemento bellissimo, in grado di sorreggere e sostenere ogni corpo, e infatti in acqua non ho bisogno di alcun ausilio per muovermi, mi sento libera, per nulla diversa e accettata da tutti”.

“Superare ogni sfida - ci racconta poi Emanuele Lambertini, schermidore paralimpico - significa battere ogni avversario e cercare sempre la parte migliore di noi stessi. Grazie ai compagni di squadra, grazie alla scherma ho potuto scoprire una parte di me che prima di allora non conoscevo, una parte molto bella, migliore, che mi permette di superare ogni ostacolo a prescindere dalle difficoltà”.