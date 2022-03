Halo+, la prova del proiettore portatile di XGIMI

Il 2022 è l’anno dei proiettori portatili? Forse sì, considerati i tanti annunci che ci sono stati anche recentemente al CES di Las Vegas. In questa recensione abbiamo provato XGIMI Halo+, un proiettore portatile molto semplice da configurare che offre un’elevata luminosità e un’ottima qualità dell’immagine.

Le caratteristiche principali

Halo+ è un proiettore portatile con batteria integrata in grado di supportare sia fonti video come HDMI e USB (fino alla qualità 4K) sia applicazioni smart grazie alla presenza del sistema operativo Android Tv (versione 10). Non c'è l’app di Netflix (che si può guardare utilizzando app terze oppure con fonti esterne HDMI); presente invece il protocollo Chromecast mentre manca AirPlay di Apple (anche qui va scaricata eventualmente un’app terza). Molto buona l’interfaccia, buono anche il suono grazie agli altoparlanti da 10W firmati Harman Kardon (anche se nella nostra prova abbiamo sentito un po’ la mancanza di bassi potenti). Abbiamo apprezzato il fatto che, a differenza di tanti concorrenti, questo proiettore sia davvero molto silenzioso. Halo+ integra una batteria da 59W, in grado di dare energia al proiettore fino a due ore; presente anche un cavo di alimentazione da 2,5 metri. Sulla scocca posteriore vi sono degli utili tasti per la regolazione del volume e della riproduzione mentre nella confezione c'è il telecomando Bluetooth. Molto buona a nostro avviso la qualità dell’immagine, molto buona anche la luminosità (900 lumen - meglio di altri concorrenti), anche in situazioni non completamente di buio. Tra l’altro il software offre la possibilità di regolare sia in maniera automatica sia manuale luminosità, contrasto e vivacità del colore. Grazie al protocollo HDR10 vengono ricostruiti frame per frame la tonalità dei colori e il contrasto, per immagini sempre realistiche; grazie alla funzionalità MEMC, invece, anche i video più mossi come quelli sportivi o dei giochi risultano chiari.

La configurazione e la qualità dell’immagine

Halo+ può essere posizionato per terra o su un tavolo e ha una levetta integrata che ne permette l’inclinazione; presente anche il supporto per il treppiede standard. La versione Plus è una sorta di aggiornamento dell’originale Halo e integra la funzionalità (molto utile) di configurazione automatica, tra cui un sensore posto nella parte anteriore che regola automaticamente la distorsione trapezoidale sfruttando l’intelligenza artificiale. Ogni volta che il proiettore viene acceso o spostato, inoltre, esegue le sue routine automatiche per mostrare sempre l’immagine migliore, quadrata e a fuoco e evitando gli ostacoli come ad esempio i quadri appesi alle pareti. La casa madre promette un’immagine grande fino a 200 pollici, nella nostra prova abbiamo riscontrato che un giusto compromesso per definizione e luminosità è una grandezza di 100 pollici.

Verdetto, disponibilità e prezzi

Dunque un prodotto molto interessante soprattutto perché ultra-portatile e perché offre moltissime funzionalità "intelligenti". Tra i lati negativi che abbiamo evidenziato nella nostra prova la mancanza diretta dell’app Netflix e del protocollo AirPlay (molto comodo per i posessori di iPhone) e la mancanza, nella confezione, di una custodia: le dimensioni del proiettore sono infatti abbastanza generose (172 x 114 x 114 mm per un peso di 1,6 kg) e a causa dell’obiettivo esposto che non ha protezione bisogna sempre trasportarlo con la massima cura. Il prezzo di listino di XGIMI Halo+ è di 849 euro.

Pro e Contro



PRO



Configurazione automatica intelligente

Immagini luminose e molto ben definite

CONTRO