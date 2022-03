Echo Show 15, la cornice intelligente con Alexa dentro

Echo Show 15 è una sorta di cornice con all’interno un luminoso display da 15,6 pollici. A bordo troviamo una telecamera da 5 megapixel attraverso cui fare videochiamate a dispositivi compatibili e che può fungere anche da telecamera di sicurezza per controllare la casa quando si è fuori, due altoparlanti (nella nostra prova non li abbiamo trovati eccezionali) e sei microfoni. All’interno troviamo diverse app tra cui quella di Prime Video, quella di Netflix, GialloZafferano per le ricette e il browser Silk attraverso cui consultare siti internet. Come sempre attraverso Alexa è possibile visualizzare ed aggiornare rapidamente il calendario, la lista della spesa, impostare timer o promemoria, controllare gli impegni. È anche possibile tramite le tante skill per la casa intelligente controllare luci, riscaldamento, tapparelle, e così via. Echo Show 15, ci spiegano, è dotato del nuovo processore Amazon AZ2 Natural Edge in grado - tra le altre cose - di utilizzare algoritmi per elaborare interamente sul dispositivo informazioni che prima richiedevano la potenza del cloud.

Echo Show 15 di Amazon è una cornice intelligente nata e pensata per diventare il cuore digitale della famiglia, un unico device attraverso cui chiedere informazioni ad Alexa , controllare gli oggetti connessi, guardare serie tv o ascoltare musica o lasciare messaggi o appunti per gli altri membri della casa. “Echo Show 15 - ci spiega Alessandro Grilli, Product Manager Alexa - è stato pensato fin dall’origine per diventare il cuore digitale di una famiglia italiana quindi aiutarla poi nell’organizzazione domestica, nel facilitare la comunicazione tra i vari membri del nucleo familiare senza dimenticare l’intrattenimento”.

I widget e il “cuore digitale” della casa

Novità principale dell’interfaccia di Echo Show 15 sono i widget: si tratta di riquadri che permettono di accedere al volo dalla home a diverse funzionalità tra cui il calendario, la casa intelligente, il meteo, la lista della spesa, i post-it. Tra le novità rispetto alle precedenti versioni di Echo Show la nuova modalità Picture-in-Picture (per guardare, ad esempio, un video o una serie tv mentre si tiene sott’occhio la telecamera in camera dei bambini) e la possibilità, quando non viene usato, di trasformare al volo la cornice in un vero e proprio quadro in grado di mostrare immagini a tema artistico, naturalistico o di viaggio o anche le nostre foto, se vogliamo. Altra novità il Visual ID: si tratta di una funzionalità che (se attivata) è in grado di riconoscere attraverso la telecamera i diversi membri della famiglia e di mostrare loro le informazioni di cui hanno bisogno. Una volta individuata la persona, la home page mostrerà i promemoria, gli eventi in calendario, la musica riprodotta di recente o le note lasciate dagli altri membri della casa. Attraverso questa nuova funzione possiamo, ad esempio, lasciare un messaggio a nostra moglie e Echo Show 15 mostrerà il messaggio solamente quando riconoscerà che la moglie è entrata nella stanza. Il profilo Visual ID, ci spiega ancora Grilli, è criptato e memorizzato solo sul dispositivo e può essere cancellato in qualsiasi momento: “Come tutti i nostri prodotti - continua - anche Echo Show 15 è stato disegnato fin dall’inizio con la privacy come priorità principale e quindi non solo sono presenti un copritelecamera fisico e un pulsante che va a disattivare sia i microfoni che la telecamera, ma tutte le immagini e la computazione fatta per il riconoscimento facciale rimangono sul dispositivo grazie al nuovo processore Amazon AZ2 Natural Edge".

Installazione, disponibilità e prezzi

Echo Show 15 è dunque un prodotto innovativo in grado potenzialmente di diventare il cuore digitale della casa. È possibile installarlo al muro in orizzontale o verticale (funziona in tutti e due i modi e l’interfaccia si adatta automaticamente) attraverso le staffe in dotazione; peccato che il cavo di alimentazione non sia molto lungo. La base per appoggiarlo su una superficie come un tavolo o un mobile si acquista, invece, a parte al costo di 29,99 euro. Il prezzo di Echo Show 15 è di 249,99 euro.

Pro e Contro

PRO



Può diventare il cuore digitale della casa intelligente

Widget e interfaccia utente

CONTRO