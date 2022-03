Abbiamo provato i nuovi televisori TCL: fanno anche le videochiamate

La presentazione delle novità della serie C è stata l’occasione per fare una chiacchierata con il management del marchio cinese, diventato il quarto per unità di televisori venduti in Italia. Un marchio certamente conosciuto per le tv che presenta tante novità anche nel mondo dei piccoli e grandi elettrodomestici

“Se nel 2021 siamo diventati il quarto marchio (di televisori, ndr) a unità vendute in Italia evidentemente il giudizio dell’utente ci fa capire che siamo sulla strada giusta”. Sono le parole di Andrea Musella, country manager di TCL Italy che ci ha accolto nella sede milanese della multinazionale cinese per mostrarci i nuovi televisori del brand, che è cresciuto del 12,3% (volume) e del 37,7% (valore) in un anno e che, oltre alle tv, sta iniziando a lavorare anche su altri prodotti.

I nuovi televisori top di gamma

La serie C di TCL – ci spiegano – ha come obiettivo principale la democratizzazione delle soluzioni di alto livello. Top di gamma è al momento il televisore Mini-LED C82, dotato di tecnologia proprietaria TCL Mini-LED e 4K HDR Premium: si tratta di una tv che integra una soundbar e una videocamera magnetica grandangolare 1080P che può essere usata a casa per fare videochiamate comodamente seduti in salotto oppure può essere utilizzata in ufficio, magari in una sala riunioni, per effettuare collegamenti audio-video. Sistema operativo Android Tv, supporta le applicazioni principali che siamo abituati già a usare sul telefono. Ideale anche per il gaming, ospita un potente subwoofer nella parte posteriore e il comparto audio è firmato da Onkyo e Dolby Atmos. Durante la nostra prova abbiamo sempre riscontrato immagini luminose, colori naturali e video fluidi. Prezzi: 999 euro per il modello da 55 pollici, 1.499 euro per il modello da 65 pollici.

I modelli QLED

Altri due interessanti prodotti TCL di punta sono la serie C72+ e C72, entrambe con tecnologia QLED: prezzo competitivo (da 499 a 1.699 euro) hanno un pannello nativo a 100Hz ideale per guardare immagini in movimento e un profilo ultraleggero in metallo. Tutti i modelli sono dotati di Android TV (TCL è stata tra i primi marchi ad adottare questo sistema operativo), HDR multi-formato per sfruttare al massimo le capacità del 4K e Game Master PRO che ottimizza l’esperienza gaming. Disponibili modelli da 55, 65 e 75 pollici per la serie C72+, da 43, 50, 55, 65 e 75 pollici per la serie C72.

Non solo tv

Se TCL è più conosciuta per i televisori non tutti sanno che nella gamma compaiono smartphone (l’ultima nostra prova il TCL 20 Pro) e piccoli e grandi elettrodomestici. “Nei nostri primi anni in Italia – ci spiega Musella – ci siamo concentrati sui televisori ma oggi iniziamo anche a distribuire nuove categorie di prodotto sempre legate al mondo dell’elettronica di consumo: tra questi grandi elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, purificatori d’aria, aria condizionata, robot aspirapolvere”. Quando gli chiediamo qual è la strategia dell’azienda, Musella non ha dubbi: “Rispettare il consumatore, proporre prodotti con contenuti tecnologici all’avanguardia ma anche affidabili, a un prezzo corretto e con una grande attenzione anche al segmento post-vendita. Un approccio rispettoso è la base per un’azienda come la nostra che vuole crescere e imporsi sul mercato”.